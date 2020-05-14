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Врятоване дерево та економія ресурсу: як дизайнери надрукували бетонний фундамент для хатинки

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Будинок із врятованого дерева ясена
Будинок із врятованого дерева ясена / Deezen

Американська студія архітекторів Hannah використала 3D-принтер для металевих опор. А сам будиночок виготовлений із дерева, яке хворіло. Дизайнери використали систему 3D-друку для укладання шарів бетону та формування кутової основи конструкції та об'ємних панелей. Усе в цьому будиночку має лінійну форму, автори проєкту відзначили цей момент, як краще єднання з природою.

Маленький будиночок обшили хвилястими дерев’яними панелями та вікнами, обрамленими чорною фанерою. Бетон використали для формування високого димоходу і грубих ніжок, які виступають з конструкції.

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З самого початку цифрові технології дизайну та виготовлення – невід'ємні для створення цього будинку, полегшуючи тим самим роботу та допомогло нам зекономити чимало грошей,
– зазначають у студії.

За допомогою 3D-моделювання, розробники показали, як можна створювати важкі та делікатні проєкти за допомогою сучасних технологій.

Бетонні плити також друкували на принтері / фото: Deezen
Бетонні плити також друкували на принтері / фото: Deezen

Студія, якою керують Саса Живкович та Леслі Лок, працювала з групою студентів університету Корнелл, аби відібрати деревину, яка була інфікованою. Зазвичай заражені дерева ясена, знищені комахами, не використовуються для будівництва через їх складні форми та неможливість обробки шляхом спилювання.

Дизайнери використали непридатні для загального будівництва дерева / фото: Deezen
Дизайнери використали непридатні для загального будівництва дерева / фото: Deezen

Вирізані панелі демонструють вікна з зовнішньої сторони, а також вміло використані і всередині – з них виготовили стелажі. З часом дерев'яні дошки стануть сірого кольору.

В такому будиночку приємно медитувати / фото: Deezen
В такому будиночку приємно медитувати / фото: Deezen

Система 3D-друку дозволила команді суттєво зменшити розхід бетону, що є важливим елементом економії. Саме тому, будинок не лише вберіг дерево від знищення, а й позитивно вплинув на фінансову сторону проєкту.

Автор: Олена Кандяк
Теги: Круті будівлі Дім Еко споживання
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