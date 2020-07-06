Італійські архітектори Массімо Гнокчі та Паоло Данесі спроєктували "Mountain Refuge". Це збірний мікро-будинок з фанери. Така конструкція є сучасною та дуже затишною, а її розміри всього 12 метрів квадратних. Невеличке помешкання планують використовувати в горах, щоб "забезпечити людям зв'язок з природою".

Фасад будиночку просочений дьогтем, щоб захистити його від погодних умов, повідомляє Dezeen.

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Одна із стін такої споруди повністю прозора, адже засклена від підлоги до стелі – це зроблено для того, щоб максимізувати оглядовість краєвидів. Мінібудинок має доволі незвичну форму, адже дах тут поділений на дві частини, які похилені в різні боки.



Незвичний дизайн робить будинок цікавим з дизайнерського погляду / Фото Dezeen

Приміщення є модульним, тому може розглядатись як самостійний будиночок. Всередині "Mountain Refuge" облицьований блідою деревиною, щоб створити мінімалістичний, але затишний фон.



Все необхідне тут вміщається на 12 квадратних метрах / Фото Dezeen

Приміщення обладнане стильним підвісним каміном, який поєднаний із сільськими дерев'яними табуретами, які зроблені з пеньків та зручними м'якими кріслами.



Кухня тут сусідить зі спальнею / Фото Dezeen

Тут є місце для мінікухні з мийкою та плитою, а також може бути маленька, але зручна ванна кімната з душем.

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Єдина ізольована частина приміщення в будиночку – ванна / Фото Archdaily