Втрачені пам'ятки: у Вірменії представили ілюстрації зруйнованих будівель країни – фото

Вірменський графічний дизайнер та ілюстратор Нвард Єрканян створив серію ілюстрацій, яка вивчає модерністську архітектуру у Вірменії. За допомогою кольорів ілюстратор намагається привернути увагу до втрачених або недооцінених архітектурних пам'яток країни.

Єрканян є співзасновником та куратором фестивалю графічного дизайну WHY у Флоренції та співзасновником космічного та кураторського мистецького колективу AJZ, повідомляє Archdaily.

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Своїм мистецтвом дизайнер зосереджується на дослідженні проблем громадського простору та культурних надбань.



Зображення пропонують глядачу вгадати про яку будівлю йдеться / Фото Archdaily

Багато унікальних прикладів архітектурних робіт були втрачені протягом перших 20 років після незалежності у Вірменії,

– розповів Нвард Єрканян.

В колекції представлено багато знакових будівель, таких як Палац молоді, фронтальна частина залу просто неба московського кінотеатру та інші. Деякі будівлі були перероблені, пошкоджений, знесені, чи приречені на руйнування.

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Дивіться серію ілюстрацій від Нварда Єрканяна: