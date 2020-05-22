Як поділити великий будинок на окремі квартири: корисний приклад з Ірану

В Ірані власник великого триповерхового будинку в місті Креманшах, вирішив розділити його на дві окремі квартири для себе та свого сина. В результаті будинок зі звичайної житлової будівлі перетворився на міську пам'ятку з елегантною та вражаючою візуальною якістю.

Загалом будинок має площу в 312 квадратних метрів, повідомляє Archdaily.

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Перед дизайнерами стояло завдання створити простий інтер'єр, але цікавий та екстраординарний екстер'єр.



Зовні будинок обшитий деревом / фото: Archdaily

Враховуючи пропорції висоти та ширини будівлі, ми створили квадрат з тріщиною в ньому, перетворивши будівлю на скульптуру просто посеред вулиці. Це рішення не тільки підкреслює вхід всередину, але й розділяє внутрішній простір на зони, – розповіли в дизайнерській фірмі.

Просторий та дивовижно світлий дизайну інтер'єру тут забезпечує деревина та цегла. Зовсім інше середовище створили у спальнях клієнтів, тут забезпечили підвісний міст через атріум.

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До того ж, поділ на різні квартири тут чітко видно як зовні так і зсередини.

Дивіться більше фото перетворення будинку: