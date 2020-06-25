Купівля квартири є доволі важливою подією в житті кожного. Проте радість від переїзду на нове місце може зіпсувати ціла низка недоліків помешкання. Щоб уникнути такого, потрібно детально вивчити всі нюанси, які стосуються майбутньої квартири. Що варто знати перед купівлею квартири та поради експертів – читайте в матеріалі.

Окрім базових речей існує багато підводних каменів, про які знають не усі, повідомляє Дім 24.

До слова: Що питати у відділах продажу та як не помилитись під час купівлі квартири – поради

Який поверх, рівень шумоізоляції та хто ваш сусід – це саме ті речі, які варто знати ще до купівлі квартири.

Як правильно обрати квартиру в новобудові

Мета купівлі

Керівник відділу продажу Lev Development Іванна Іванків

Перше, що вам потрібно зробити — визначити для чого вам потрібна квартира: для оренди чи проживання,

– радить Іванна Іванків.

Не забувайте про цей пункт, адже квартира, яку ви б придбали для себе, не завжди збігається з квартирою, яку ви збираєтесь здавати в оренду.

Так, якщо ви сімейна людина, то шукатимете житло поряд з дитячим садком та школою, проте потенційний орендатор може бути молодим кар'єристом, що хоче мешкати біля великих офісних центрів.

Поверховість



Не у всіх випадках поверх є ключовим / Фото Unsplash

Загалом поверх, на якому буде ваша майбутня квартира не є ключовим для орендаторів, проте може бути важливим конкретно для вас.

Якщо квартира на останніх поверхах, то радимо уважно подивитися на верхні перекриття. Не соромтесь запитувати консультантів про сонячну сторону також.

Сервісна компанія



Працівники сервісної компанії доглядають за будинком / Фото LEV Development

Дізнайтеся про сервісну службу, яка буде обслуговувати будинок. Бо саме вони – ваші майбутні помічники при вирішенні всіх питань. У LEV Development, наприклад, є власна управлінська компанія – SERVICEHOUSE.

В роботі SERVICEHOUSE використовує принцип "єдиного вікна", коли вам не потрібно звертатися в різні служби та інстанції в залежності від питання. Так, усі послуги, відповіді чи консультації можна отримати в одному місці.

Планування

Цей пункт навряд для когось став несподіваним, проте ми наголошуємо ще раз, що планування часто є ключовим при виборі квартири. Як свідчить практика, чим більша ваша сім'я, тим уважніше це питання ви вивчатимете.

Сусіди



Бажано дізнатись, хто буде вашим сусідом / Фото Unsplash

Не завжди можливо дізнатись хто саме буде вашим сусідом. Проте не варто повністю ігнорувати це питання. Адже у ваших сусідів також можуть бути різні плани на їхні квартири. Можливо хтось купує квартиру, щоб здавати її в оренду – краще дізнатися про це раніше.

Шумоізоляція

Ще один важливий момент. Якщо у вашому будинку тонкі стіни, є шанс що хтось раптом почує пін-код від вашої банківської карти, про яку ви тільки подумали. Жарт.

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Проте, якщо ви справді бажаєте придбати круту квартиру за розумні гроші — приходьте до відділу продажів LEV Development. Вас проконсультують, розкажуть і покажуть все, незалежно від того для чого ви купуєте квартиру.