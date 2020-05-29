Більшість людей вважають, що ріст курсу долара сповіщає про настання "не найкращих часів". Але насправді у цій ситуації багато прихованих можливостей. Адже саме зараз інвесторам пропонують великі знижки та вигідні умови. Чому саме зараз найкращий час для того, щоб вкласти гроші у нерухомість – читайте в матеріалі.

Якщо ви зустріли весну із заощадженнями та вклали їх в нерухомість, то вже зовсім скоро почнете отримувати від неї прибуток, повідомляє Дім 24.

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Ми зібрали для вас кілька порад експертів, як обрати вигідний об’єкт для інвестицій.

5 порад як вигідно купити квартиру під час карантину

Житло бізнескласу



Будинки з підвищеним комфортом завжди цінуються на ринку / Фото Lev Development

На жаль, квартири економкласу в період фінансової нестабільності є найвразливішим. Натомість об'єкти комфорт та бізнескласу збережуть свою цінність на ринку протягом тривалого часу.

Етап будівництва

Визначте, скільки ви хочете чекати. На ринку нерухомості найвигіднішими інвестиціями є ті, що відбуваються на початку будівництва. Тож якщо ви готові вкласти менше та зачекати, то звертайте увагу саме на такі проєкти.

Якщо ви не з терплячих – розглядайте об'єкти на фінальній стадії будівництва, бо вони теж мають переваги. Дорогі та тривалі будівельні роботи тут вже позаду, тому на переїзд та початок ремонту чекати доведеться менше.

Кредит



Варіантів оплати існує безліч / Фото Unsplash

Не соромтесь питати про кредит чи розстрочку. Девелопери, що зважають на свою репутацію, запропонують вам кілька варіантів угод "win-win". Адже криза — це час працювати над своєю бізнес-кармою. Вивчіть усі умови та обирайте ідеальний для себе варіант.

Не квартирою єдиною

Розгляньте й інші варіанти інвестицій в нерухомість. Настає сприятливий час для того, щоб подбати про майбутнє та інвестувати у комерційну нерухомість. Карантин закінчиться, а бізнес-проєкти потребуватимуть нових локацій. Ви можете підготуватись до цього і придбати приміщення заздалегідь за вигідною ціною.

Знижки



Знижки допоможуть вам зекономити немалу суму грошей / Фото Unsplash

Під час карантину девелоперські компанії пропонують ще вигідніші умови для інвесторів. Так, девелоперська компанія Lev Development пропонує 10% знижки на придбання нерухомості до кінця травня 2020 року. Придбати квартиру чи інвестувати у номер готелю — вибирати вам.

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На які об'єкти поширюється знижка