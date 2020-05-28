Як виглядає дім-теплиця: стильний дизайн еко-будинку в Чехії – фото

Цей проєкт має три етапи. Перший – реконструкція старого будинку. Другий – пошук присадибної ділянки. Під час пошукового процесу інвестору вдалося придбати прибудинкову ділянку з фруктовим садом і загальна площа землі становила 3 100 квадратних метрів.

Зараз дизайнери розпочали третій і останній етап. Вони вирішили, що найкраще будувати посеред саду і мати вигляд на подвір'я з кожної кімнати будинку, пише видання Archdaily.

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Теплицю розміщували на даху з кількох причин: щоб не зіпсувати вид з будинку, економити гроші на спорудження фундаменту, використання залишкового тепла від будинку та постійний доступ до теплиці.



Розсувні вікна слугують виходом на терасу / фото: Archdaily

Типової ієрархії будинку немає. Немає жодних вхідних дверей та залу. Ви безпосередньо входите в житлову зону або спальню. З тераси також є окремий вхід до теплиці через сталеві сходи.



Будиночок віддалено нагадує гриб / фото: Archdaily

По всьому периметру будинку розташована прогулянкова тераса, що повністю покрита навісним дахом. До кожної кімнати будинку можна потрапити безпосередньо через терасу, завдяки розсувним дверям.

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Будинок складається з двох основних частин: житловий на першому поверсі та парник, розташований на поверсі над ним. Обидва поверхи структурно та функціонально розділені. Основним несучим елементом нижньої частини є мурована стіна, доповнена сталевими колонами, пов’язаними оголеним брусом бетонної стяжки.



Парник розмістили на даху / фото: Archdaily

Структура теплиці виготовлена зі сталевих профілів, а конструкцію монтували на місці. Вікна алюмінієві з тришаровим ізольованим склом. Колір рами – натуральний алюміній. Конструкція теплиці має сталевий монтаж з білим оцинкованим покриттям.



В парнику ростуть не тільки кактуси / фото: Archdaily

Порожнистий напівпрозорий полікарбонат використовується для конструкції даху парника та використовується як покрівля для теплиці.