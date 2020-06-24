DFAB HOUSE – перша масштабна багатоповерхівка, яка була спроєктована та побудована з використанням передових цифрових методів. Проєкт спрямований на інтеграцію обчислювального дизайну та цифрового проєктування в архітектуру. Як виглядає такий будинок – дивіться в матеріалі.

Проєкт є міжнародною дослідницькою ініціативою зі Швейцарії, повідомляє Archdaily.

Популярне: Невидимий будинок посеред пустелі: в Каліфорнії побудували особливий готель – відео

Концепція цього дизайну базується на використанні архітектурного потенціалу майже усіх відомих сьогодні цифрових будівельних процесів, зокрема технологій 3D друку.



Зовні будівля виглядає доволі дивно / Фото Archdaily

Конструкція будинку DFAB використовує шість нововведень у сфері будівництва:

фабрикатор, який є універсальним автономний будівельним роботом;

mesh Mold – робототехнічний процес, що не вимагає опалубки, для залізобетонних конструкцій;

смарт-динамічне лиття з автоматизованим процесом бетонного ковзання;

використання інтегрованих стельових плит, які виготовлені з використанням 3D-друку;

робототехнічний спосіб конструювання дерев'яних облицювань;

легкий напівпрозорий фасад, який схожий на мембранну шкіру.



Такий бетон не потребує опалубки / Фото Archdaily

Перший поверх будинку DFAB розроблений як спільний простір. Характеризується вікнами від підлоги до стелі, які підтримувані 15 замороженими, вигнутими бетонними колонами.



В майбутньому такі будинки стануть звичними для нас / Фото Archdaily

На другому та третьому поверхах будинку розмістять 4 окремі квартири, які матимуть легкий напівпрозорий фасад, який виготовлений сучасними технологіями.



Мембрана дозволяє мешканцям зберігати приватність / Фото Archdaily

Читайте також: Будинок-трансформер: архітектори із США за допомогою скла захистять історичний будинок – фото

Основним досягненням такого будинку є його екологічність (будівництво повністю безвідходне) та зменшення загальної ваги на 65% у порівнянні з традиційними плитами.