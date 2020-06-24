Як виглядає перша багатоповерхівка, яка повністю збудована за цифровими технологіями – відео
DFAB HOUSE – перша масштабна багатоповерхівка, яка була спроєктована та побудована з використанням передових цифрових методів. Проєкт спрямований на інтеграцію обчислювального дизайну та цифрового проєктування в архітектуру. Як виглядає такий будинок – дивіться в матеріалі.
Проєкт є міжнародною дослідницькою ініціативою зі Швейцарії, повідомляє Archdaily.
Популярне: Невидимий будинок посеред пустелі: в Каліфорнії побудували особливий готель – відео
Концепція цього дизайну базується на використанні архітектурного потенціалу майже усіх відомих сьогодні цифрових будівельних процесів, зокрема технологій 3D друку.
Зовні будівля виглядає доволі дивно / Фото Archdaily
Конструкція будинку DFAB використовує шість нововведень у сфері будівництва:
- фабрикатор, який є універсальним автономний будівельним роботом;
- mesh Mold – робототехнічний процес, що не вимагає опалубки, для залізобетонних конструкцій;
- смарт-динамічне лиття з автоматизованим процесом бетонного ковзання;
- використання інтегрованих стельових плит, які виготовлені з використанням 3D-друку;
- робототехнічний спосіб конструювання дерев'яних облицювань;
- легкий напівпрозорий фасад, який схожий на мембранну шкіру.
Такий бетон не потребує опалубки / Фото Archdaily
Перший поверх будинку DFAB розроблений як спільний простір. Характеризується вікнами від підлоги до стелі, які підтримувані 15 замороженими, вигнутими бетонними колонами.
В майбутньому такі будинки стануть звичними для нас / Фото Archdaily
На другому та третьому поверхах будинку розмістять 4 окремі квартири, які матимуть легкий напівпрозорий фасад, який виготовлений сучасними технологіями.
Мембрана дозволяє мешканцям зберігати приватність / Фото Archdaily
Читайте також: Будинок-трансформер: архітектори із США за допомогою скла захистять історичний будинок – фото
Основним досягненням такого будинку є його екологічність (будівництво повністю безвідходне) та зменшення загальної ваги на 65% у порівнянні з традиційними плитами.