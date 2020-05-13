Як заощадити гроші на купівлі квартири: 5 перевірених лайфхаків

За даними опитування, проведеного 24 каналом, близько 49% українців не мають власного житла та вимушені жити в орендованій квартирі. Дехто навіть і не мріє найближчим часом переїхати у власні апартаменти, а декому просто не вистачає потрібної суми. Плануєте купівлю власної квартири, але зібрати достатню суму грошей ніяк не виходить? Читайте 5 перевірених лайфхаків як заощадити на купівлі квартири

Не поспішайте звертатись до рієлторів чи інших продавців, які запевнятимуть, що до них вишикувалася черга з потенційних клієнтів, пише 24 канал.

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5 перевірених лайфхаків як заощадити на купівлі квартири

Акції

Купуйте квартири у період акцій. Зазвичай це справді допоможе вам зберегти чималу суму. Так, адже якщо квартира коштує 1 мільйон гривень, то навіть знижка у 5% дозволить заощадити вам 50 тисяч гривень.



Можна зекономити 10% при купівлі квартири / фото: LEV Development

До речі, якщо купити квартиру у будь-якому житловому комплексі LEV Development у травні, то є можливість отримати знижку на житло до 10%.

Купуйте квартиру до початку будівництва

Відомо, що інвестиція в житло до старту будівництва буде вигідною саме для покупця. На початковій стадії квартири продаються за найнижчою ціною. Далі вона лише зростає.

Нерідко потенційні покупці нехтують такою можливістю, адже воліють бачити перші результати на будівництві перед тим, як інвестувати власні гроші. Проте, перевірені компанії надають гарантії своїм клієнтам ще до закладин будівництва.

Поверніть собі 1% від вартості купленого житла

Не забувайте про те, що в Україні існує програма, яка дозволяє повернути 1% від вартості житла (якщо ви купуєте квартиру вперше).



Додаткова економія полягає у державній програмі / фото: Unsplash

Саме так, згідно із законодавством, громадяни, які купують житло вперше, можуть не сплачувати збір до пенсійного фонду у розмірі 1% від вартості нерухомості. Мова не йде про мізерну суму. Згідно з актуальними ринковими цінами, 1% збору до пенсійного фонду становить в середньому 10 тисяч гривень.

Квартири на нижніх поверхах

Купуйте квартири на нижніх поверхах. Зазвичай вони дешевші та мають багато переваг. Так, на першому чи другому поверсі ви не залежите від ліфта. Також матимете можливість легко простежити за власними дітьми на дитячому майданчику та просто насолоджуватись сквером, який часто розташовують під вікнами будинку.

Не йдіть до рієлторів



Найпростіше буде купити квартиру без сторонньої допомоги / фото: Unsplash

Рієлтори – непогані психологи й тому добре відчувають, коли клієнту сподобалася квартира. Поки щасливий покупець ходить по кімнатах і розмірковує про те, як робитиме ремонт і розставлятиме меблі та побутову техніку, рієлтор часто відразу переходить до обговорення свого гонорару, намагаючись підвищити ціну.

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Купуйте квартири самостійно. Таким чином ви зможете зекономити гроші на комісію агентствам.