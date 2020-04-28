Як перетворити старий сарай на стильне сучасне житло знають у Мадриді: фото

Неподалік Мадрида архітектори вирішили перетворити старий сарай у житловий будинок. Серйозної реконструкції приміщення вирішили не робити, проте результат перевершив очікування творців.

Першим завданням було встановлення всіх комунікацій. Електроенергія, водопровід, водовідвід, тепло та інші базові потреби сучасних помешкань, пише Archdaily.

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Зараз будинок має повноцінні поверхи, відкритий дах та невеликий внутрішній дворик.



Щоб не руйнувати облицювання стін, електропроводи виведені назовні / фото: Archdaily

В ролі перекриття для приміщення використали "сендвіч-панелі", які вдало розмістились між старими колодами.



Панелі допоможуть краще зберігати тепло між поверхами / фото: Archdaily

Архітектори додали дерев'яні сходи, мансардне вікно на сходовій клітці та вирішили замінити гофровані панелі на полікарбонат, який краще пропускає світло до обох поверхів.



Інтер'єр в будинку старались максимально зберегти / фото: Archdaily

Будинок також має вихід до внутрішнього двору, який служитиме обідньою зоною в літній період. По обидва боки двору простягаються світлі простори, які контрастують з невеликими заглибленнями старого сараю і створюють місця для зимового саду в холодніші місяці.



Внутрішній двір будинку досить тісний / фото: Archdaily

Під час оновлення сараю вирішили повністю зберегти дерев'яне покриття та майже не змінювали зовнішнього вигляду стін. В результаті інтер'єр в будинку вийшов у стилі кантрі.

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Так виглядає спальня будинку / фото: Archdaily