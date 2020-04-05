Як виглядатиме перше у світі поселення, надруковане на 3D-принтері – фото

У мексиканському штаті Табаско почалось будівництво містечка, у якому всі будинки будуть надруковані на 3D-принтері. Тут житимуть малозабезпечені, що постраждали від стихійних лих.

Це поселення – спільний благодійний проєкт компаній New Story, Icon та Échale. На його планування знадобилось 18 місяців. А вже до кінця 2020 року у сейсмічно небезпечній зоні рівнин південної частини Мексиканської затоки за допомогою 3D-принтера планують надрукувати 50 житлових будинків. Два з них вже готові – їх побудували з урахуванням побажань людей, які там житимуть.

Перші мешканці майбутнього поселення на фоні 3D-принтера Vulcan II / Джошуа Перес, New Story

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Помешкання друкують за допомогою 3D-принтера Vulcan II компанії Icon. Технологія дозволяє створювати за 12 годин фундамент і стіни з цементу. Автори проєкту стверджують, що бетонна суміш, яка використовується для друку, міцніша за традиційні матеріали. До того ж принтер Vulcan II був спеціально розроблений для роботи у віддаленій сільській місцевості із обмеженими ресурсами, непередбачуваними погодними умовами і ненадійним енергоспоживанням, що роблять традиційне будівництво практично неможливим.

Будинки зводяться на цементному фундаменті / Джошуа Перес, New Story

Після завершення друку будівельники монтують дах, вікна, двері та декоративні елементи. Загалом на створення кожного такого будинку потрібно близько 24 годин. Стандартна площа будинку складатиме 46 квадратних метрів – це дві спальні, вітальня, ванна кімната і кухня. Крім того, кожне помешкання матиме внутрішнє зацементоване подвір’я та навіс над ганком.

У кожному будинку буде дві спальні / Джошуа Перес, New Story

Під кожного мешканця будинки укомплектують необхідними меблями та технікою / Джошуа Перес, New Story

Окрім функціональності, зверніть увагу на стиль кожного помешкання / Джошуа Перес, New Story

До створення дизайну кожного з будинків були залучені їхні майбутні мешканці, тож кожне помешкання відповідатимуть їх потребам і способу життя. "Коли ми спілкувались з ними, то зрозуміли, що проєкт одного будинку не відповідає потребам і очікуванням кожного", – пояснює дизайнер Ів Бехар, який працював над створенням прототипів.

Майбутні мешканці приймали участь у створенні нових будинків / Джошуа Перес, New Story

У поселенні буде 50 нових будинків / Джошуа Перес, New Story

Старі будинки, у яких зараз живуть малозабезпечені сім’ї, постійно страждають від затоплення. До того ж їх споруджували з підручних матеріалів самотужки самі мешканці. Табаско є сейсмічною зоною, тому дома були спроєктовані з урахуванням посилених вимог безпеки, тож слугуватимуть декільком поколінням місцевих жителів.

Вже до кінця 2020 року містечко завершать / Джошуа Перес, New Story

За п’ять років з моменту свого заснування компанія New Story побудувала понад 2700 "традиційних" будинків для більш ніж 15 000 малозабезпечених мешканців Болівії, Гаїті, Сальвадору та Мексики. Останні два роки у компанії шукали інноваційні рішення для швидкого будівництва кращих будинків за менші гроші. Вартість нових будинків не розголошується, проте у New Story називають проєкт поселення рухом у вірному напрямку.