Як збудувати велике житло на маленькій ділянці: приклад з Аргентини – фото

В старому залізничному мікрорайоні міста Мендоса, на обмеженому просторі побудували багатофункціональний та просторий будинок. Житло складається з чотирьох блоків, в кожному з яких по дві кімнати. Проте ділянка, на якій розташоване житло має лише 9,5 метрів в ширину.

Розробники проєкту прагнули зберегти кожен квадратний метр простору, а побудувати високий будинок не було змоги, єдиним виходом було використати глибину, пише Archdaily.

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Передумовою реалізації проєкту було створення чотирьох частин з власними розширеннями, зберігаючи певну незалежність та конфіденційності стосовно інших підрозділів. В результаті вийшов серпантин приватних та спільних дворів, що забезпечує перехресну вентиляцію та гарне освітлення.



Будинок побудували вглиб / фото: Archdaily

Кожна кімната має великі вікна, які, втім захищені цегляними екранами. Таким чином до кімнат потрапляє достатня кількість світла, але мешканці відчувають себе захищеними та отримують певну приватність.



Цегляні екрани побудували для забезпечення приватності мешканців / фото: Archdaily

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Просіяні стіни, криві вікна та ілюмінатори функціонують як композиційні елементи, що уможливлюють гру світла протягом дня. Вертикальний сад, який зроблений в заглибинах, наповнює простір життям і теплом.

Більше фото "глибокого" будинку: