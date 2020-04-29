Яка імовірність кризи в сфері будівництва у 2020 році: коментарі експертів

Майже два місяці минуло з часу, коли більшість країн світу запровадили карантин, щоб зупинити пандемію коронавірусу. Сповільнення економічної активності світу неминуче призведе до світової кризи. Питання лише в тому на скільки сильно вона зачепить сектор будівництва.

На запитання про імовірність загальносвітової кризи у світі відповідають експерти та автори найбільш відвідуваного у світі сайту, що спеціалізується на архітектурі – Archdaily.

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За словами експертів Archdaily, після запровадження карантинних обмежень всі працівники сфери будівництва окрім власне будівельників та людей, які зобов'язані перебувати на будівельному майданчику, працюють з дому.

Сьогодні всі організаційні питання, щодо теперішніх проєктів проводяться в онлайн режимі. Така проблема не вплинула на ринок будівництва, але існує загроза для нових об'єктів, та тих, що знаходяться на стадії розробки.

Чи зупинятимуться будівництва



Будівництва одними з перших відновлять роботи / фото: Unsplash

Більшість об'єктів які вже на пізніх стадіях будівництва добудують без відчутних затримок. Причиною цьому є громіздка система ринку нерухомості та запас, який мають більшість будівельних та девелоперських компаній.

Так, за словами президента Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрія Піта, великі девелоперські компанії мали б пережити кризу без відчутних втрат. За його словами, такого провального сезону як був у 2008 році, точно не буде.

За словами Юрія Піта, збільшення вартості матеріалів не стане причиною для зупинки будівництва.

Якщо десь і зупинилось якесь будівництво, то це через неможливість правильно порахувати вартість будівництва. Проте будівельні та девелоперські компанії повинні витримати,

– розповів Юрій Піта.

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Що з державними замовленнями

З будівництвом за бюджетні гроші ситуація не настільки оптимістична. Так, по усьому світу сьогодні багато проєктів за державним замовленням стоять на паузі. На додаток до цього – нестабільність міжнародних ринків робить такі будівництва більш вразливими. Саме тому ця гілка постраждає найбільше.

Не буде перебільшенням сказати, що існує ймовірність виникнення кризи в галузі архітектури та будівництва,

– розповідають у Archdaily.

Проте навіть за найпесимістичнішим прогнозом більшість проєктів таки добудують після пожвавлення економічної активності населення.

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Чи подорожчають квартири



Подорожчання, найімовірніше, будуть тимчасовими / фото: Unsplash

Попри нетривале падіння цін в перші кілька тижнів карантину (реакція на ринкові коливання), зараз квартири знову подорожчали. Так, за перший квартал 2020 року в Україні відбулося зростання цін на житлову нерухомість.

За даними Держстату України, у порівнянні цін I кварталу 2020 року до I кварталу 2019 року, однокімнатні квартири на вторинному ринку зросли на 13,4%. На первинному ж ринку нерухомості найбільше зростання у трикімнатних квартир за цей період – на 9,2%.

Проте таке подорожчання також викликано коливаннями в часи економічного анабіозу. Та за прогнозами є лише тимчасовим.