З думкою про глобальне потепління: у Нідерландах будують плавучий офіс майбутнього

Нідерландські архітектори Powerhouse Company розробили проєкт екологічного автономного плавучого офісу для Глобального центру з адаптації (Global Center on Adaptation). Він знаходитиметься у Роттердамі і буде пришвартованим у порту Рейнхейвен на річці Маас.

У Powerhouse Company називають новий проєкт "стійким до клімату офісним дизайном майбутнього". Якщо через глобальне потепління рівень моря підніметься, офіс не затопить. А встановлені у дерев’яному каркасі сонячні батареї і система теплообміну на водній основі забезпечать автономність і екологічність – жодних викидів вуглецю!

Візуалізація студії Plomp

Проектування плавучої офісної будівлі було дуже складним завданням, і ми підійшли до нього комплексно. Використовуючи воду з Рейнхейвена для охолодження і дах офісу в якості великого джерела енергії, будівля стає дійсно автономною. Її конструкція виконана з деревини, її легко можна демонтувати і використовувати повторно,

– розповідає Нанне де Ру, засновник і архітектор компанії Powerhouse.

Візуалізація студії Plomp

За планом, офіс буде триповерховим з прямим доступом до тротуару. З одного боку великого даху розмістять сонячні батареї, що генеруватимуть необхідний обсяг електроенергії. З іншого – засадять рослинністю, що допоможе зберегти прохолоду у будівлі. Крім того, великі вікна затінять вбудовані балкони, розташовані навколо кожного з поверхів. Також тут знаходитиметься ресторан з великою відкритою терасою та басейном.

Візуалізація студії Plomp

Глобальний центр з адаптації – Роттердамська неурядова організація, головним завдання якої є пом'якшення наслідків зміни клімату за допомогою технологій, планування і інвестицій, тож будівля цілком відображає цінності організації. Очікується, що новий офіс добудують вже цього року і відкриють восени. Центр збирається використовувати будівлю протягом 5-10 років, після чого її, ймовірно, віддадуть в оренду чи перемістять.