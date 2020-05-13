За 165 мільйонів доларів: величезний будинок власника Amazon Джеффа Безоса – відео

На початку 2020 року стало відомо, що засновник Amazon Джефф Безос придбав особняк в Беверлі-Хіллс за рекордні 165 мільйонів доларів. Будинок збудований в класичному стилі, має багато терас, кілька будинків для гостей, тенісний корт та власне поле для гольфу. Як виглядає особняк – дивіться в матеріалі.

Безос купив маєток у медіамагната Девіда Геффена без посередників, пише Internewscast.

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Попри рекордну суму, яку довелось заплатити Безосу, становить лише 0,00125% від усіх його активів. Такі гроші є еквівалентними, якби середньостатистична американська сім'я, придбала будинок за 122 долари.



Так виглядає головний вхід у резиденцію / фото: Elefant Properties

Садиба площею майже 4 гектари була спроєктована в 1930-х роках для Джека Уорнера, покійного колишнього президента розважального гіганта Warner Bros.

Сам особняк площею 13 600 квадратних футів включає вісім спалень і дев'ять ванних кімнат. У готелі є просторі тераси, розкинуті сади, кілька будинків для гостей, тенісний корт та власне поле для гольфу.



Окрім будинку Безос придбав велику садибу / фото: Robb Report

Жодна студія, резиденції царя до цього часу ніколи не перевершувала за розмірами, величчю чи гламуром цю нерухомість,

– писав у своїй книзі агент з нерухомості Лос-Анджелеса Джефф Гіланд.

Загалом третя найбагатша людина світу Джефф Безос володіє 5 будинками в різних містах США.

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Дивіться віртуальний тур будинком Джеффа Безоса зсередини: