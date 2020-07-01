За крок до руйнування: історія 3 чилійських будинків, яким більше 100 років – фото
Вже не перший рік ходять чутки про перебудову та навіть знесення трьох приватних будинків в центрі міста Пуерто Варас. Будівлі мають унікальний фасад з дерев'яної черепиці та становлять історичну цінність для чилійців. Яка доля будинків – читайте в матеріалі
Сьогодні є можливість переосмислити значення таких властивостей у нинішньому міському контексті, повідомляє Archdaily.
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Зараз існує велика імовірність розміщення магазинів чи ресторанів у будівлях, які колись були житловими.
Місто є невеличким / Фото Archdaily
Проте, для того, щоб використовувати ці будиночки повторно, треба провести косметичний ремонт. Кілька років тому тут вже провели капітальну реконструкцію.
Окрім фасаду та вікон унікальним також є дах / Фото Archdaily
Особливістю цих будівель сьогодні є їхні фасади. Тут використовували унікальну дерев'яну черепицю, а вікна та двері мають власні яскраві кольори, які відрізняються один від одного та разом створюють атмосферу для цілого кварталу.
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