Вже не перший рік ходять чутки про перебудову та навіть знесення трьох приватних будинків в центрі міста Пуерто Варас. Будівлі мають унікальний фасад з дерев'яної черепиці та становлять історичну цінність для чилійців. Яка доля будинків – читайте в матеріалі

Сьогодні є можливість переосмислити значення таких властивостей у нинішньому міському контексті, повідомляє Archdaily.

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Зараз існує велика імовірність розміщення магазинів чи ресторанів у будівлях, які колись були житловими.



Місто є невеличким / Фото Archdaily

Проте, для того, щоб використовувати ці будиночки повторно, треба провести косметичний ремонт. Кілька років тому тут вже провели капітальну реконструкцію.



Окрім фасаду та вікон унікальним також є дах / Фото Archdaily

Особливістю цих будівель сьогодні є їхні фасади. Тут використовували унікальну дерев'яну черепицю, а вікна та двері мають власні яскраві кольори, які відрізняються один від одного та разом створюють атмосферу для цілого кварталу.

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