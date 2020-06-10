Зірка бойовиків Джейсон Стетем та модель Розі Хантінгтон-Уайтлі ще в лютому оголосили, що продали свій пляжний будинок в Малібу за 18,5 мільйона доларів. Більшість будинків тут маленькі та непримітні, а двоповерховий сучасник сильно виділяється чорними черепицями, що покривають дах.

Загалом помешкання має майже 4 тисячі квадратних метрів площі, повідомляє Дім 24.

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Фасад виділяється світлими відтінками, підлогами з білого дуба та скляними просторами, що відкривають вид на океан. Серед житлових приміщень – вітальня з цегляним каміном, обідня зона, та сімейний зал.



Так виглядає одна з віталень / Фото Los Angeles Times

Також тут дві кухні, чотири спальні та чотири ванні кімнати. До того ж в зовні є відкритий душ та спа-центр.



Також в будинку є камін / Фото Los Angeles Times

Початкова ціна на апартаменти становила 19 мільйонів доларів, проте виручити за будинок Стетему вдалось 18,5 мільйонів.



Зовні будинок вирізняється своїм вугільним кольором / Фото Los Angeles Times

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