Захист від холодних вітрів: фото сучасного глиняного будинку в Бразилії

Неподалік бразильського міста Сан-Паулу побудували будинок з глини, який наполовину захований в землю. Для цього довелось викопати близько одного метра грунту.

Регіон, в якому зведено споруду, славиться своєю керамікою, тому глиняні будинки тут – звична справа, пише Archdaily.

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Будинок вирішили збудувати на пагорбі, щоб отримати хорошу панораму, проте в цьому регіоні часто дмуть холодні вітри.



З будинку відкривається панорама на навколишні землі / фото: Archdaily

Саме для того, щоб зекономити на опаленні, довелось зробити зріз грунту, який відразу використали для будівництва самої споруди.



Споруда має невеличку терасу / фото: Archdaily

Так, головні стіни будинку зроблені з утрамбованої землі, проте стару технологію вирішили осучаснити. Зокрема використали автономну систему опалубки, яка дозволяє уникнути перфораційних отворів від металевих прутів.



Решта стін виготовлені з цегли кольору обпаленої землі / фото: Archdaily

У вітальні є камін та піч на дровах, які також зроблені з глини. Дах будинку – це дерев'яна решітка, що поєднує разом із підлогою дві великі горизонтальні площини стін.

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Інтер'єр оформлений у глиняному кольорі / фото: Archdaily