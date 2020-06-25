Бельгійська компанія GAB шукала компанію архітекторів, які б створили одночасно закритий і відкритий шоурум. Компанія потребувала виставкового залу поруч з іншими салонами, який би створював у відвідувачів відчуття перебування на вулиці.

В результаті вийшов двоповерховий будинок площею 200 квадратних метрів, повідомляє Archdaily.

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Для виставкового залу компанія потребувала великих відкритих світлих просторів з великою кількістю природного світла. Розташування відразу сподобалось компанії дуже цікавим. З одного боку розташовується старий маленький замок з прекрасним садом, оточеним озером, а перед ним паркінг.



З вулиці повністю проглядається уся виставка / Фото Archdaily

Замовлення реалізували за два місяці на складі, а на місці будівлю змонтували за дві години. Приміщення складається з двох кабін знизу, та трьох на другому рівні.



Така конструкція збирається доволі швидко / Фото Archdaily

Така технологія будівництва дозволяє швидко встановити відкритий та сучасний щоурум.

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Також шоурум легко розібрати та перевезти на інше місце / Фото Archdaily