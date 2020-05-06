Заради безпеки: в Португалії побудували житло з рибальською сіткою над подвір'ям – фото

В маленькому селі в Португалії з'явився незвичний для цієї місцевості двоповерховий будинок. Перший тут частково занурений в землю, відповідно на такому ж рівні розташоване внітрішнє подвір'я. Для того щоб випадково не провалитись у двір, власники натягнули рибальську сітку над ним.

Будинок тут стоїть вже багато років, але зараз він зазнав серйозної реконструкції на прохання власників, пише Archdaily.

Вас зацікавить: Як перетворити старий сарай на стильне та сучасне житло знають у Мадриді: фото

Раніше перший поверх слугував притулком для тварин, а на другому розташовувалась невелика житлова зона.



Інтер'єр першого поверху виконаний в стилі мінімалізм / фото: Archdaily

Після реконструкції сім'я мешкає на обох рівнях. На першому облаштували вітальню, кухню та ванну, а на другому розташувались спальні.



Розташування двориків зумовлене ландшафтом ділянки / фото: Archdaily

Два внутрішні дворики теж вирішили зберегти, щоб всередину проникало більше природного світла. Проте, задля безпеки мешканців їх вирішили накрити рибальськими сітками.



Сітка натягнута над усім простором подвір'я / фото: Archdaily

Навмисно був намір зберегти історію будівлі та додати до неї сучасні елементи. Ззовні міцність каменю та бетону контрастує з білим і деревом, що заспокоює легкий живий інтер'єр.

До теми: Коли каміння стає елементом декору: фото будинку з панорамою на Егейське море



Будинок не просто облицьований каменем – він є основним матеріалом для будівлі / фото: Archdaily