Заради безпеки: в Португалії побудували житло з рибальською сіткою над подвір'ям – фото
В маленькому селі в Португалії з'явився незвичний для цієї місцевості двоповерховий будинок. Перший тут частково занурений в землю, відповідно на такому ж рівні розташоване внітрішнє подвір'я. Для того щоб випадково не провалитись у двір, власники натягнули рибальську сітку над ним.
Будинок тут стоїть вже багато років, але зараз він зазнав серйозної реконструкції на прохання власників, пише Archdaily.
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Раніше перший поверх слугував притулком для тварин, а на другому розташовувалась невелика житлова зона.
Інтер'єр першого поверху виконаний в стилі мінімалізм / фото: Archdaily
Після реконструкції сім'я мешкає на обох рівнях. На першому облаштували вітальню, кухню та ванну, а на другому розташувались спальні.
Розташування двориків зумовлене ландшафтом ділянки / фото: Archdaily
Два внутрішні дворики теж вирішили зберегти, щоб всередину проникало більше природного світла. Проте, задля безпеки мешканців їх вирішили накрити рибальськими сітками.
Сітка натягнута над усім простором подвір'я / фото: Archdaily
Навмисно був намір зберегти історію будівлі та додати до неї сучасні елементи. Ззовні міцність каменю та бетону контрастує з білим і деревом, що заспокоює легкий живий інтер'єр.
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Будинок не просто облицьований каменем – він є основним матеріалом для будівлі / фото: Archdaily