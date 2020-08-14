Компанія Mclldowie Partners спроєктувала восьмиповерхову будівлю в центрі єврейського осередку в Мельбурні, що в Австралії. Цей проєкт буде включати, як єврейський культурний центр Кадіма та Національну бібліотеку, так і Єврейський музей Австралії.

Будівля створена для того, щоб об'єднати всю єврейську громаду у Мельбурні. Проєкт включає музейний та освітній простори, пише видання Archdaily.

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Верхні поверхи розраховані на кооперативні простори. Фасад виконали у традиційному стилі – віддаючи шану всім жертвам Голокосту.



Фасад будівлі нагадує хвилі / Фото Archdaily

Президентка Кадими Рената Сінгер зазначила, що будинку культури їдишів у Мельбурні вже більше століття, вони прагнуть увійти в нову главу та вірять, що новий центр створить місце для динамічного розвитку місцевості, гуртуючи громаду євреїв у Австралії.



За планом, будівлю повинні огортати дерева / Фото Archdaily

Будівля включає в себе виставкові та освітні простори, аудиторію на 300 місць, зони коворкінгу та майданчик для відпочинку.



Всередині буде чимало простору для відпочинку та спілкування / Фото Archdaily

Квартал єврейських мистецтв має бути реалізований у найближчі два-три роки, коли буде погоджений архітектурний проєкт.