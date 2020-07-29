Бразильська фірма архітектури Studio Arthur Casas використала траву для дахового покриття будинку. Приміщення має стильний мінімалістичний інтер'єр та великий басейн на подвір'ї. Також до послуг власників навколо розкинулись поля для гольфу.

Вілла розташувалась поблизу міста Фазенда-Боа-Віста, що в Бразилії, повідомляє Dezeen.

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Резиденція має загальну площу 1127 квадратних метрів. Низький будиночок складається з двох інтегрованих один в один прямокутних структур. Один з них облицьований у сіру алюмінієву обшивку, а другий обрамлений бетоном.



Будинок має великий прямокутний басейн поряд / Фото Dezeen

Для підвищення ефективності та енергоспоживання будинку, студія вирішила оснастити будівлю трав'яним дахом. На алюмінієвій конструкції є сонячні водяні нагрівальні панелі, які використовують сонячне світло для нагріву води, зберігаючи енергію, необхідну для приготування гарячої води.



З іншого боку відкривається вид на поля для гольфу / Фото Dezeen

Житлова та обідні зони тут розташовані на одному рівні і надають миттєвий доступ до полів для гольфу та басейну. Всередині гладкі бетонні підлоги та стіни поєднуються з темними акцентами деревини, що використовуються для стелі та меблів. У вітальні також є невеличкий камін.

Світильники тут мають мінімалістичний дизайн і мають квадратну форму.

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