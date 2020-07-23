Триповерховий сучасний будинок побудований в Сан-Франциско в районі Берклі. Через горбистий ландшафт та ризик землетрусів і зсувів будинок вийшов дорогим, проте стильним та затишним. Більше про "будинок світла" – читайте в матеріалі.

Конструкція обладнана спеціальними сейсмічними заслінками, які сповільнюють реакцію будинку на землетрус і дозволяють йому протистояти поштовхам різної сили, зазнавши при цьому мінімальних пошкоджень, повідомляє Archdaily.

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Кожен поверх будинку має різний виступ за стартову точку, якою можна вважати другий рівень.



Будиночок має кілька виступів / Фото Archdaily

Зважаючи на помірний, але холодний клімат, житлова зона будинку засклена на південь та захід. В Результаті виходить простір, який максимізує надходження сонячного світла і тепла.

Великі розсувні скляні двері дозволяють регулювати температуру всередині.



На рівні третього поверху проходить дорога / Фото Archdaily

Будинок вимагає мінімального опалення взимку, а сонячні панелі на даху створюють більш ніж достатньо електроенергії як для будинку, так і для електромобіля. Інтер'єр всередині облицьований деревом, а зовні білими фасадними панелями.

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Інтер'єр помешкання вийшов доволі світлим / Фото Archdaily

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