Житло XX століття: візуалізація химерних проєктів від студентів під час карантину

Студенти-архітектори університету у Хюстоні, що у США, також змушені навчатись з дому через карантин. Заліковим завданням для них було створити повноцінні проєкти багатоповерхових будинків початку XX століття.

Окрім віртуальної версії проєкту, студенти зазвичай створюють макети, пише Archdaily.

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Для того, щоб створити макет, студенти були б змушені ходити в магазин по деталі. Врешті керівництво університету вирішило заборонити виготовлення фізичних моделей.



Модель відкритого хмарочоса одного зі студентів / фото: Archdaily

Намагаючись не повністю втратити фізичну модель як частину вправи для дизайнерів, учням було запропоновано створити зображення, яке виглядатиме максимально схоже на фізичну модель.



Будинок з великою кількістю відкритих просторів / фото: Archdaily

За словами студентів, це було набагато важче, ніж створювати фізичний макет. Так, довелось місцями наносити залишки клею, нерівності та помилки, які могли б виникнути під час роботи зі справжнім макетом.

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Візуалізація житлового будинку / фото: Archdaily