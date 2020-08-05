У графстві Гальонг, що в Південній Кореї посеред лісу відкрили готель. Проте кімнати тут розміщені у невеликих автономних павільйонах різної форми та розкидані по ділянці. Більше про незвичний готель – читайте в матеріалі.

Рецепція готелю, ресторани та спа-центр та басейни тут розміщені у великій бетонній споруді, повідомляє Archdaily.

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Загалом готельний комплекс має нагадувати велике дерево, де павільйони-кімнати є листям на ньому.



Ліс на цій ділянці негустий / Фото Archdaily

Дістатись сюди доволі непросто через горбистий ландшафт, а до рецепції веде невеличка лісова стежка вздовж кам'яної стіни.

Головна споруда тут зроблена у формі трикутника, яка має конструкцію з рухомою покрівлею, яка призначена для того, щоб відвідувачі все ще відчували себе частиною природи.



Будівля пропонує багато послуг для гостей / Фото Archdaily

Центральна частина основної будівлі – це двір у лісі, що складається із сходової тераси на природі. Також тут розміщені кінотеатр, конференц-зал, та інші кімнати.



Павільйони мають різну форму / Фото Archdaily

Окрім павільйонів, готель також пропонує відвідувачам зупинитись у одному з двох дерев'яних будиночків. Цікаво, що самі павільйони мають різну форму та інтер'єр.

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Кожен окремий павільйон всередині нічим не відрізняється від типового готельного номеру, але й навіть є просторішим.

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