Швейцарський дизайнер Ів Бехар оприлюднив свій проєкт для французької дослідницької станції під водою, яка буде "океанським еквівалентом Міжнародної космічної станції". Конструкція матиме круглу форму та навіть власну теплицю, де вирощуватимуть їжу.

Розмістити дослідницьку станцію планують біля острова Курачо, що в Карибському морі, на глибині 18 метрів під водою, повідомляє Dezeen.

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Розраховують, що на станції зможуть перебувати одночасно 12 членів експедиції. Завдяки власній теплиці, вчені зможуть цілодобово перебувати на станції та вирощувати власну їжу.



Станцію розмістять на дні океану / Фото Dezeen

Як і МКС, "Протей" (назва станції) дозволить проводити дослідження та робити відкриття.

Дослідницька станція дасть змогу відкрити нові види морського життя, створити краще розуміння того, як зміни клімату впливають на океан, і дозволить випробувати новітні технології зеленої енергетики, аквакультури та роботизованих розвідок,

– розповідає інженер.



Станція дозволить людині цілодобово перебувати під великим тиском / Фото Dezeen

Простори круглої форми тут створені для заохочення роботи вчених та соціальної взаємодії. По периметру також розміщені лабораторії, ванні кімнати та спальні.

Розробник навмисно дав підводному середовищу існування ретрофутуристичний дизайн, відповідно до того, як наукова фантастика традиційно уявляла собі підводне життя.



Інтер'єр станції поки не представлений громадськості / Фото Dezeen

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За попередніми оцінками, будівництво та введення в експлуатацію станції займе 36 місяців. Також Бехар сподівається, що колись станція зможе приймати і цивільних відвідувачів.