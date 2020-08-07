Одна з речей, про яку мріє багато людей – осісти на старості у власному затишному будиночку. Але навіщо розмінюватись на дрібниці? Адже у місті Джексон, що в штаті Мічиган, на продаж виставили замок за понад пів мільйона доларів. Більше інформації та фото замку – читайте в матеріалі.

Споруда була зведена у 1927 році, повідомляє Boredpanda.

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Йдеться про замок Хельмер, який названий на честь свого першого власника Макса Гельмера, який був концертним скрипалем та сином заможного банкіра округу Джексон XX століття.



Теперішні власники добудували гараж поряд з будинком / Фото Boredpanda

Будівлю звели з 500 тонн польового каменю та 300 бочок цементу за допомогою дев'яти робітників, коня та крана.

Споруда є приватним будинком, який стилізований під середньовічний замок. Будівлю кілька разів модернізували, а також додали просторий гараж збоку від замку. Втім зовні приміщення справді нагадує замок.



Вежа має безліч вузьких вікон / Фото Boredpanda

Замок Гельмера має площу у 185,8 квадратних метрів, а інтер'єр зроблений у романському стилі. Окрім 18-метрової вежі зі спіральними сходами, будинок має безліч камінів, металеві покрівлі та дерев'яні підлоги. Що стосується житлових приміщень, то у будинку є 5 спалень, 3 ванні кімнати, кухня та обідня зона, а також велика вітальня.



Тут доволі простора вітальня / Фото Boredpanda

Втім розкіш не лише всередині. Так, на дворі є освітлений баскетбольний майданчик, 3 окремі внутрішні дворики, а також низка мальовничих стежок – все це розкинулось на 20 гектарах землі.

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Загалом за будинок та земельну ділянку, власники просять 529 тисяч американських доларів.

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