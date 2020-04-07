Життя після пандемії: в Ухані побудують великий бізнес-квартал – візуалізація проєкту

Архітектурна компанія Sasaki отримала дозвіл на будівництво великого ділового кварталу неподалік китайського міста Ухань, з якого почалась пандемія коронавірусу. Розташується бізнес-центр неподалік швидкісної залізниці міста.

Про амбітний проєкт на березі озера Янчунг, який дасть поштовх для розвитку міста Ухань, пише Archdaily.

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Населення Уханя сьогодні стрімко зростає, тому на місці набережної сьогодні з'явилось велике сміттєзвалище. Новий район розташується на площі у 368 гектарів.



Населення Уханя – понад 11 мільйонів мешканців / фото: Archdaily

Окрім збільшення економічного потенціалу міста, новий діловий район покликаний вирішити кілька важливих для міста проблем.

Архітектурна компанія планує зменшити ризики підтоплення, якщо рівень води в озері збільшиться, також покращать прибережні зони та нададуть доступ до водойми людям.



Так виглядатиме новий квартал всередині / фото: Archdaily

Вже зараз розроблена система зелених доріг у всьому районі, шляхом осушення боліт. Облаштують також багато пішохідних та велосипедних доріжок. План передбачає низку кишенькових парків у кожному з районів ділового кварталу.



Сьогодні на цьому місці занедбана прибережна територія / фото: Archdaily

Найважливішою зміною буде облаштування нового центрального парку на колишньому сміттєзвалищі.

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Біля майбутнього кварталу пролягає швидкісна залізниця / фото: Archdaily