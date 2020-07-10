Шпиль відомого паризького собору Нотр-Дам де Парі, який був зруйнований в наслідок масштабної пожежі, планують реставрувати згідно з його оригінальним готичним дизайном. Раніше ходили чутки, що після реставрації шпиль матиме сучасний дизайн.

Планами щодо реставрації культової споруди поділився президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє BBC.

До слова: Реставрацію Нотр-Дам де Парі зупинили через пандемію: на якій стадії відновлення собору – фото

Таким чином, Макрон поклав край усім чуткам, що шпиль буде перебудований в сучасному стилі. В адміністрації президента Франції пояснили, що процес влаштування міжнародного конкурсу на відновлення шпилю, міг викликати непотрібні затримки.



За 4 роки собор мають відкрити для відвідувачів / Фото Euronews

Річ у тім, що Еммануель Макрон прагне завершення реконструкції вже до 2024 року, коли в Парижі заплановані літні Олімпійські ігри.



Нотр-Дам до пожежі / Фото Unsplash

Навесні минулого року собор Паризької Богоматері охопила велика пожежа, яка зруйнувала частину даху споруди та повністю знищила вежу над ним.



Так виглядає собор зараз / Фото Unsplash

​Популярне: Відсутність свіжого повітря: як коронавірус допоміг виявити недоліки в архітектурі Нью-Йорка

Перший шпиль собору взагалі був побудований ще у XIII столітті, але через пошкодження він був знесений в кінці XVIII століття. Вже в середині XIX століття його замінили на проєкт Ежена Віоле-ле-Дука.