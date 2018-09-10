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Ховався під диваном: у Києві вбивця кілька днів перебував у квартирі своєї жертви

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Вбивця переховувався під диваном своєї жертви декілька днів
Вбивця переховувався під диваном своєї жертви декілька днів / прес-служба Нацполіції Києва

Правоохоронці затримали зловмисника, який кілька днів переховувався у квартирі своєї жертви. У Києві чоловік під час застілля вбив свого товариша, а потім жив у квартирі з трупом, користувався речами вбитого, виходив у магазин за спиртним і продуктами.

Про це інформує прес-служба Нацполіції у Києві.

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До чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її сусід уже кілька днів не виходить на зв'язок, а у під'їзді будинку чути трупний запах. При огляді місця події поліцейські виявили хлопця, який переховувася під диваном, а також тіло чоловіка, накрите простирадлом,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що хлопця відразу затримали, оскільки він надав покази про те, що скоїв вбивство господаря помешкання. 

За словами поліцейських, 22-річний молодик кілька місяців жив у потерпілого, який працював охоронцем у ювелірному магазині, і мав допомогти йому із працевлаштуванням. 

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У квартирі панував безлад, вбивця декілька днів жив у квартирі із трупом

У день вбивства товариші випивали. Під час застілля між ними виник конфлікт, у результаті якого правопорушник вихопив травматичну зброю та кілька разів вистрелив потерпілому в голову. Потім схопив ножа і молоток, якими продовжив наносити жертві удари.

Після вбивства зловмисник ще кілька днів спокійно проживав у квартирі з трупом. Він накрив вбитого товариша простинею та користувався його речами, виходив у магазин за спиртним і продуктами. 

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. За скоєне зловмиснику загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Дивіться відео із місця злочину:

Теги: Новини Києва Кримінальні новини Поліція
Джерело: 24 канал
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