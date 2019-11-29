Ховається в анексованому Криму й постачає продукцію Росії: як людина часів Януковича веде бізнес

Політичне життя в Україні розвивається настільки стрімко, що прізвища державних діячів, які ще 5 років тому не сходили з новин, багато хто може і не пригадати. Окупація Росією Криму, АТО та надії на президента у 2014 році. Проте у підсумку – корупційні скандали і таємні зустрічі під покровом ночі. У 2019 році надії вже на нового президента. Але знову – корупційні скандали і таємні зустрічі.

У селище Свеса, яке знаходиться у Сумській області, розташований Свеський насосний завод – українське підприємство, звідси спеціальне обладнання регулярно постачається на порохові заводи Російської Федерації. Навіть на шостий рік російської військової агресії.

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22 лютого 2014 року. Президент Віктор Янукович збирає речі й тікає з резиденції "Межигір'я". Того ж дня протестний Київ покидає і його найближче оточення. Зокрема, й тогочасний міністр оборони України Павло Лебедєв.

Надвечір того ж дня він напише на своїй сторінці у фейсбуці: "В період з 22 по 24 лютого 2014 року я перебуваю в Севастополі. У понеділок я знову буду на робочому місці". Але відтоді ні на робочому місці, ні на материковій частині України Лебедєва більше не бачили.



Павло Лебедєв

У жовтні 2015 року ексміністра оборони визнали зниклим і оголосили у всеукраїнський розшук. Станом на цей час прокуратура підозрює його в сприянні працівникам правоохоронних органів у перевищенні влади стосовно учасників акцій протесту в лютому 2014 року. Проте наразі розслідування щодо Лебедєва призупинене.

Хоча місця свого перебування Павло Лебедєв особливо й не приховує. Починаючи з 2015-го він періодично з’являвся на фотографіях із уже окупованого Севастополя. На одній зі світлин він напередодні 9 травня вітав дітей.



Лебедєв у Севастополі

А торік у мережі з’явилось відео, на якому ексміністр оборони України озвучує власну версію подій під час Революції гідності – і висловлює готовність свідчити у справі Віктора Януковича на його користь.

У російському реєстрі юридичних осіб Лебедєв особисто значиться засновником компанії "Агрофірма "Альянс" (селище Совєцьке в Криму) та президентом благодійного фонду "Мы –​ севастопольцы" (у Севастополі). Але основний бізнес міністра-втікача на півострові – будівництво, переконує журналістка видання "Центр журналістських розслідувань" Валентина Самар.

Він веде досить публічне життя в Севастополі. Він конкурує з іншими забудовниками, де тепер з приходом російського бізнесу стає все тісніше. І він, як і раніше, залишається великим таким девелопером у Севастополі,

– розповідає Самар.

Можна навіть припустити, де саме мешкає Лебедєв – у маєтку на скелястому березі із захопленим пляжем у Севастополі.



Будинок Лебедєва

Журналістам вдалося встановити, що протягом років російської агресії підприємство на Сумщині, пов'язане з його родиною, постачало в Росію свою продукцію, яка зрештою опинялася на військових заводах.

Як же так могло статися? Бо активи Лебедєва не потрапили під санкції. Чому? Ось офіційна відповідь Ради національної безпеки і оборони: до РНБО таких пропозицій просто не надходило.



Відповідь РНБО

Аналізуючи дані відкритих реєстрів, можна помітити, що після втечі Павла Лебедєва група компаній "Інтер кар груп", яку пов’язували з ним та бізнесменом Леонідом Юрушевим, отримала нову назву – "Аурум Груп", а її засновницею виступила донька ексміністра Альона Лебедєва, яка донедавна мала прізвище Шутова.



Хто належав до "Аурум груп"

Про роль доньки ексчиновника часів Януковича в його бізнесі розповідає журналістка "Центру журналістських розслідувань" Валентина Самар.

"Альона Шутова, яка в 14-15 році була чи членом наглядової ради якихось заводів із "Інтер кар груп" чи мала частку у цих бізнесах, на сьогодні, по суті, перебирає роль вже такої солідної бізнес-леді, під якою зібралися всі активи досить розгалуженої бізнес-імперії пана Лебедєва", – відзначає вона.

Бізнес родини Лебедєва

Свеський насосний завод працює у селищі Свеса на Сумщині ще з 19-го століття. Спершу він випускав сільськогосподарські інструменти, а під час індустріалізації 1930-х років перейшов до складного та модернізованого виробництва насосної продукції.

Зараз цей завод виробляє продукцію, яка, як ідеться на його сайті, використовується в енергетиці, металургії, харчовій і нафтовидобувній галузях.



Завод на Сумщині

До недавнього часу "Свеський насосний завод" входив до "Інтер кар груп" Лебедєва і Юрушева. Тепер же він належить до "Аурум Груп", засновницею якої є донька Лебедєва. Вона ж значиться і членкинею наглядової ради підприємства.

Свеса – прикордонна місцевість у Сумській області. Лише в 16 кілометрах звідти – державний кордон із Росією. Можливо, цей факт і пояснює те, що розташований у самому центрі селища "Свеський насосний завод" активно прокладає торговельні шляхи до Російської Федерації.

На офіційному сайті заводу вказано, що продукцію "Свеського насосного заводу" на території Російської Федерації реалізує чотири компанії. Із них дві реалізують продукцію виключно "Свеського насосного заводу". Йдеться про "Торговый дом "Свесский насосный завод" та компанію "ОСО". Це вказано на сайтах, гіперпосилання на які розміщені на сайті українського заводу. Вони – дилери цього підприємства на Сумщині.



Посилання на сайті

Те, що російський дилер – "Торговый дом "Свесский насосный завод" – не чужа структура для родини Лебедєвих, може свідчити те, що його одноосібною власницею є Галина Валентинівна Гутаріна. У кримських ЗМІ її називають сестрою Павла Валентиновича Лебедєва і пов’язують з його будівельним бізнесом у Криму.

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"Був відомий проєкт "Рів'єра" в Євпаторії, на Сході Криму, після якого щодо мера Євпаторії Філонова порушили кримінальну справу. Власне, цей проєкт також пов’язаний із Павлом Лебедєвим. Компанію, яка мала реалізовувати девелоперський проєкт, очолює його сестра. Її звати Галина Гутаріна", – розповів журналіст "Радіо Свобода" Давид Аксельрод.

За інформацією, отриманою від джерела "Схем" на митниці, близько 90% експорту "Свеського насосного заводу" потрапляє в Росію. За отриманими даними, у період із 2015 по 2018 роки завод відправив продукції лише своїм прямим російським дилерам "Торговий дом" та "ОСО" на суму майже 200 мільйонів рублів.



Продукція російським дилерам

А дилер "ОСО", у свою чергу, відповідно до даних з офіційного сайту держзакупівель Росії, постачав обладнання у тому числі на підприємства, які мають прямий стосунок до військової промисловості Російської Федерації.