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      Ховають, як можуть: окупанти на Донбасі вигадали ще одну заборону для російських військових

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      Окупанти заборонили підлеглим користуватися мобільними телефонами, – розвідка
      Окупанти заборонили підлеглим користуватися мобільними телефонами, – розвідка / Фото з відкритих джерел

      Російські окупаційні сили заборонили підлеглим користуватися мобільними телефонами. Окрім того, військових на окупованих територіях також обмежили у користуванні соцмережами.

      Так, вони не можуть публікувати фото у соцмережах, повідомив представник прес-служби Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк під час брифінгу.

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      Таким чином російське окупаційне командування намагається запобігти витоку інформації про злочинну діяльність кадрових російських військовослужбовців в окупованому Донецьку та Луганську.

      Їм заборонено розміщувати будь-які фотографії, що мають стосунок до військової служби. Окрім того, так зване вище командування забороняє користуватися мобільними телефонами на територіях військових частин та під час несення служби.

      Всі виявлені пристрої мають бути вилучені або знищені, а їхніх власників направлятимуть до так званих органів державної безпеки окупантів,
      – повідомляють у Міноборони.

      Оккрім того, керівництво ФСБ Росії активізувало роботу щодо кадрових змін у так званих "міністерствах державної безпеки" проросійських бойовиків. Причина проста – не можуть вропатися із розкраданнями та контрабандою.

      ЩО ВДАЛОСЬ З'ЯСУВАТИ УКРАЇНСЬКІЙ РОЗВІДЦІ
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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Міністерство оборони України Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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