Храми опустіли, але відчувалася підтримка онлайн, – ПЦУ
Цьогоріч Великдень святкували дещо незвично. Аби не наражати себе та інших на небезпеку, церква закликала вірян освячувати великодні страви онлайн та не йти до храмів.
Церковні храми спорожніли у дні Великодня, але відчувалася справжня підтримка онлайн. На цьому наголосив речник Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) у фейсбуці.
Важливо В Одесі не вдалося уникнути скупчення вірян на Великдень: відео
Він подякував за привітання зі святом та наголосив, що "там, де чекають Христа Воскреслого – він обов'язково приходить".
Храми опустіли у ці дні, бо наші вірні прислухалися до заклику церкви. Але радісно відчувати таку велику підтримку, хоч і засвідчену онлайн. Ця підтримка ніби наповнює фізичну пустоту,
– написав він.
За інформацією Нацполіції, лише 130 тисяч вірян відвідали богослужіння цьогоріч. Тоді як у 2019 році до храмів пішли 7,5 мільйона людей.
Порушення карантину на Великдень: головне
- Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення карантинних обмежень у Святогірській Свято-Успенській лаврі, де зібралися понад 300 людей у великодню ніч.
- Розглядається питання про порушення умов карантину під час Великоднього богослужіння в Почаївській лаврі на Тернопільщині.
- В Одесі скупчення біля храму уникнути не вдалося. Люди були подекуди без масок і не дотримувались дистанції.
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