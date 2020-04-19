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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Храми опустіли, але відчувалася підтримка онлайн, – ПЦУ

      - Читать новость на русском
      ПЦУ про святкування Великодня / Getty Images

      Цьогоріч Великдень святкували дещо незвично. Аби не наражати себе та інших на небезпеку, церква закликала вірян освячувати великодні страви онлайн та не йти до храмів.

      Церковні храми спорожніли у дні Великодня, але відчувалася справжня підтримка онлайн. На цьому наголосив речник Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) у фейсбуці.

      Важливо В Одесі не вдалося уникнути скупчення вірян на Великдень: відео

      Він подякував за привітання зі святом та наголосив, що "там, де чекають Христа Воскреслого – він обов'язково приходить".

      Храми опустіли у ці дні, бо наші вірні прислухалися до заклику церкви. Але радісно відчувати таку велику підтримку, хоч і засвідчену онлайн. Ця підтримка ніби наповнює фізичну пустоту,
      – написав він.

      За інформацією Нацполіції, лише 130 тисяч вірян відвідали богослужіння цьогоріч. Тоді як у 2019 році до храмів пішли 7,5 мільйона людей.

      Порушення карантину на Великдень: головне

      • Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення карантинних обмежень у Святогірській Свято-Успенській лаврі, де зібралися понад 300 людей у великодню ніч.
      • Розглядається питання про порушення умов карантину під час Великоднього богослужіння в Почаївській лаврі на Тернопільщині.
      • В Одесі скупчення біля храму уникнути не вдалося. Люди були подекуди без масок і не дотримувались дистанції.

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Релігія Великдень Новини України Православна церква України Коронавірус в Україні Поліція Новини Донецька Новини Одеси Тернопіль
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