Храми опустіли, але відчувалася підтримка онлайн, – ПЦУ

Цьогоріч Великдень святкували дещо незвично. Аби не наражати себе та інших на небезпеку, церква закликала вірян освячувати великодні страви онлайн та не йти до храмів.

Церковні храми спорожніли у дні Великодня, але відчувалася справжня підтримка онлайн. На цьому наголосив речник Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) у фейсбуці.

Важливо В Одесі не вдалося уникнути скупчення вірян на Великдень: відео

Він подякував за привітання зі святом та наголосив, що "там, де чекають Христа Воскреслого – він обов'язково приходить".

Храми опустіли у ці дні, бо наші вірні прислухалися до заклику церкви. Але радісно відчувати таку велику підтримку, хоч і засвідчену онлайн. Ця підтримка ніби наповнює фізичну пустоту,

– написав він.

За інформацією Нацполіції, лише 130 тисяч вірян відвідали богослужіння цьогоріч. Тоді як у 2019 році до храмів пішли 7,5 мільйона людей.

Порушення карантину на Великдень: головне