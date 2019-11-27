Розшук "хрещеного батька контрабанди" Альперіна: адвокат каже, що його клієнт нікуди не зникав

Андрій Федур, адвокат оголошеного в розшук одеського бізнесмена Вадима Альперіна, повідомив, що його клієнт 27 листопада прийде на допит в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Як повідомив правозахисник на своїй фейсбук-сторінці, Альперін нічого не знає про те, що його розшукують НАБУ та САП, а цю інформацію він дізнався зі ЗМІ.

Важливо! Зеленський просить допомогти піймати "хрещеного батька контрабанди в Україні"

"27 листопада я та Вадим Альперін будемо у прокурора САП на вулиці Ісаакяна,17. Розшукувати Альперіна немає ніякої потреби. Ми самі прийдемо до прокурора. І цінний подарунок від президента нікому не дістанеться", – підкреслив Федур.

Тим часом, телеграм-канал "Легітимний" з посиланням на джерела пише, що Альперіну невдовзі вручать підозру. Зараз її терміново готують силові відомства під кураторством людей з ОПУ.

За даними ресурсу, інформацію про Альперіна та його "покровителів" злили конкуренти "хрещеного батька контрабанди".

26 листопада детективи НАБУ затримали 10 осіб за підозрою в скоєнні злочинів, пов'язаних з порушенням митного законодавства. Зокрема, затримали заступника начальника Київської міської митниці ДФС Сергія Тупальського. Справа, у межах якої затримали митника, є пов'язаною з "одним з найвідоміших контрабандистів" України одеським бізнесменом Вадимом Альперіним.

Важливо: Спалили автомобіль сім'ї керівника Одеської митниці Резника: з'явилось відео

Що відомо про Вадима Альперіна

ЗМІ його називають "королем одеської контрабанди". Альперіну приписували "шефство" над Одеською митницею, а статки його оцінювали у мільярд доларів.

Вперше про нього заговорили публічно у 2008 році. Тоді сомалійські пірати захопили українське судно "Фаїна", яке, як виявилося, перевозило зброю. А власником судна був саме Альперін.

Крім того, гучний скандал розгорівся у 2017 році. Тоді Альперіна звинуватили в намаганні дати хабар у 800 тисяч доларів співробітнику НАБУ (чи то за те, аби зняли арешт із рахунків певних підприємств, чи то за те, щоб "загубили" справи). А у листопаді 2017 року суд арештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави у 21 мільйон гривень. Проте згодом апеляційний суд зменшив суму до 141 тисячі гривень, і Альперін вийшов на волю.