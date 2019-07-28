УПЦ Київського патріархату з Філаретом вийшла на невелику хресну ходу: фото

Українська православна церква Київського патріархату, про відновлення якої заявив Філарет, пройшла невеликою хресною ходою, відзначаючи 1031-річницю з Дня Хрещення Русі.

Віряни разом з Філаретом та священиками, які його підтримують, організували ходу навколо Володимирського кафедралього собору в Києві. Перед цим у храмі відбулася літургія.

На літургію до патріарха Філарета прийшло небагато вірян – близько сотні. В основному це були літні жінки.

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Хресна хода УПЦ КП, очолювана Філаретом





Люди на урочистостях до Дня Хрещення Русі, організованих УПЦ КП/ фото з відкритих джерел

Зауважимо, у цей час відбувалася масштабна багатотисячна хресна хода Православної церкви України з митрополитом Епіфанієм, архієреями церкви та парафіянами. В ній, за підрахунками правоохоронців, взяли участь 15 тисяч вірян.

Чому Філарет організував свою хресну ходу у Києві? Бо має конфлікт із митрополитом Епіфанієм. Патріарх Філарет вже багато говорив про незгоду з уставами ПЦУ, звинувачував предстоятеля церкви у порушенні домовленостей: мовляв, на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року домовилися, що ПЦУ керуватиме Філарет, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном.



20 червня 2019 року патріарх провів так званий "Собор УПЦ КП". Там він заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Ще ж і надто – учасники зборів відкинули Томос. За їх словами, документ ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.