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      УПЦ Київського патріархату з Філаретом вийшла на невелику хресну ходу: фото

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      Хресна хода 2019 Київ – УПЦ Київський патріархат – відео, фото
      У Києві пройшла хресна хода УПЦ Київського патріархату на чолі з Філаретом / Фото із соцмереж

      Українська православна церква Київського патріархату, про відновлення якої заявив Філарет, пройшла невеликою хресною ходою, відзначаючи 1031-річницю з Дня Хрещення Русі.

      Віряни разом з Філаретом та священиками, які його підтримують, організували ходу навколо Володимирського кафедралього собору в Києві. Перед цим у храмі відбулася літургія.

      На літургію до патріарха Філарета прийшло небагато вірян – близько сотні. В основному це були літні жінки.

      Це важливо: День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою

      Хресна хода УПЦ КП, очолювана Філаретом

      УПЦ КП хресна хода
      УПЦ КП Хрещення Русі
      Люди на урочистостях до Дня Хрещення Русі, організованих УПЦ КП/ фото з відкритих джерел

      Зауважимо, у цей час відбувалася масштабна багатотисячна хресна хода Православної церкви України з митрополитом Епіфанієм, архієреями церкви та парафіянами. В ній, за підрахунками правоохоронців, взяли участь 15 тисяч вірян.

      Чому Філарет організував свою хресну ходу у Києві? Бо має конфлікт із митрополитом Епіфанієм. Патріарх Філарет вже багато говорив про незгоду з уставами ПЦУ, звинувачував предстоятеля церкви у порушенні домовленостей: мовляв, на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року домовилися, що ПЦУ керуватиме Філарет, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном.

      20 червня 2019 року патріарх провів так званий "Собор УПЦ КП". Там він заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Ще ж і надто – учасники зборів відкинули Томос. За їх словами, документ ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Релігія Історія Філарет Хресна хода УПЦ КП
      Джерело: 24 Канал
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