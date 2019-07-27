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      Хресна хода УПЦ Московського патріархату розпочалась у Києві: фото та відео

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      Хресна хода 2019 Київ – УПЦ Московський патріархат – фото, відео
      Хресна хода УПЦ Московського патріархату / Фото журналіста 24 каналу Олексія Печія

      У Києві Українська православна церква Московського патріархату розпочала святкування 1031-річниці Хрещення України-Русі. Урочистості відбуваються на Володимирській гірці.

      Святовий молебень очолив предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій.

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      Після молеблю сотні вірян Московського патріархату збираються пройти Великим хресним ходом від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври.


      Хресна хода УПЦ МП в Києві / фото журналіста 24 каналу Олексія Печія

      Територія Володимирскої гірки зі всіх сторін оточена правоохоронцями, тому всім охочим потрапити на подію потрібно пройти кордон поліції та показати свої речі.

      Відомо, що вірян підвозили автобусами, а організовували це все священики. А на питання журналіста 24 каналу, чому саме 27 липня проводять хресну ходу, якщо офіційне святкування 1031-ої річниці Хрещення Русі у неділю, 28 липня, вірянка відповіла, що "сьогодні його відзначають православні, а завтра – розкольники".

      На Володимирську гірку прийшли також представники "Опозиційної платформи – За життя" Михайло Папієв і Юрій Бойко.

      Хресна хода Московського патріархату в Києві: відео журналіста 24 каналу

      Через святкуванння у столиці обмежили рух до 16:30 на таких вулицях: 

      • Трьохсвятительській (від площі Михайлівської до Європейської),
      • Хрещатику (від вул. Михайлівської до Європейської площі),
      • Володимирському узвозі (від Поштової площі до Європейської площі),
      • Парковій дорозі (від алеї Героїв Крут до вулиці Михайла Грушевського),
      • Михайла Грушевського,
      • Івана Мазепи (від Арсенальної площі до площі Слави),
      • Лаврській (від площі Слави до вулиці Цитадельної).

      Окрім того, завтра, 28 липня, УПЦ МП відслужить урочисту літургію на площі перед Успенським собором Києво-Печерської лаври.

      На Володимирську гірку прийшли також представники "Опозиційної платформи – За життя" Михайло Папієв і Юрій Бойко.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Релігія УПЦ МП Новини Києва Історія
      Джерело: 24 Канал
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