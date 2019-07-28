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      ПЦУ вийшла на хресну ходу до Дня Хрещення Київської Русі: фото, відео

      819 Читать новость на русском
      Хресна хода 2019 Київ – Православна церква України – відео та фото
      Хресна хода Православної церкви України / 24 канал

      Православна церква України 28 липня провела свою першу хресну ходу до Дня Хрещення Київської Русі. Нею сотні священиків та кілька тисяч вірян пройшли до Володимирської гірки.

      Очолював усі святкові заходи предстоятель ПЦУ, митрополит Епіфаній. Вони розпочалися з літургії на території Софії Київської.

      Цікаво: День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою

      літургія Софія Київська
      літургія Софія Київська Православна церква України
      Літургія на площі перед Софією Київською/ фото Єгора Скоріни, 24 канал

      Хода Епіфаній
      Святкування Хрещення Русі / фото Олександри Ревуцької, 24 канал

      Сьогодні ми, як і багато поколінь перед нами, користуємося плодами справ святого Володимира, можливо, навіть належним чином не замислюючись над тим, яку роль зіграв цей святий в житті нашого народу, а значить – кожного з нас. 1031 рік тому ми духовно об’єдналися у православній вірі. Сьогодні ж радісно святкуємо у єдиній родині помісної Православної Церкви України,
      – сказав митрополит Епіфаній після святої літургії.

      Також на святкові заходи з нагоди Хрещення Русі завітав п’ятий український президент і лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

      "Україна повернула собі велику спадщину Володимира Великого, хрестителя Київської Русі-України. І ніхто не змусить нас від нього відректися", – наголосив він.

      Дивіться відео з хресної ходи у Києві:

      Після служби віряни разом зі священиками розпочали хресну ходу від Софії Київської через Володимирський проїзд, Михайлівську площу, вулицю Трьохсвятительську до парку "Володимирська гірка".

      хода ПЦУ
      Люди вже збираються у колону/ фото Єгора Скоріни, 24 канал

      хресна хода Київ
      хода Київ Хрещення Русі
      Хода з нагоди Хрещення Русі/ фото Євгена Скоріни, 24 канал

       

      Хресна хода ПЦУ у Києві/ фото 24 каналу

      Там біля пам'ятника рівноапостольному князю Володимиру пройшов молебень до 1031-річниці з Дня Хрещення Київської Русі.

      Правоохоронці несуть службу в посиленому режимі під час цих заходів.

      Епіфаній
      Молебень біля пам'ятника рівноапостольному князю Володимиру/ фото Анастасії Кримової, 24 канал 

      Зауважимо, через хресну ходу у Києві перекрили Володимирський проїзд на відрізку від Софійської площі до Михайлівської площі.

      blog_ava
      День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Релігія Новини Києва Епіфаній Історія Православна церква України Хресна хода
      Джерело: 24 Канал
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