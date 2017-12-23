Христина Соловій представила новий зворушливий сингл "Fortepiano": відео

Неймовірна драма, яка постає у відеокліпі між двома героями, вкотре зачарувала шанувальників Христини Соловій. Новий хіт "Fortepiano" з’явився на офіційному Youtube-каналі співачки 21 грудня.

Саунд-продюсером пісні "Fortepiano" став Мілош Єліч, інженером запису – Ігор Пригоровський, а режисером відеокліпу – Анна Бурячкова.

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У відеоісторії показано розвиток почуттів вчителя фортепіано та його маленької учениці, яка з роками стає все дорослішою та не залишає байдужим свого вчителя. Але на дорозі їхньому щастю стають батьки героїні, які забороняють їм надалі проводити час та вчитись музичному інструменту.

Fortepiano – найдорожча для мене пісня, одна з моїх перших авторських. Впродовж останніх двох років ми кілька разів її записували в студії, але щоразу результат мене розчаровував. Вважаю, що зараз – це найкраща моя пісня. Цим синглом я привідкриваю завісу звучання мого другого альбому, який буде авторським. Народні пісні нікуди не зникають, певна, я ще запишу багато улюблених народних пісень. Проте зараз мені хочеться поділитися зі слухачами частиною своєї історії, своєю музикою,

– зазначила Христина Соловій у виданні Liroom.

Христина Соловій дивитись відео онлайн: "Fortepiano"