Христину Соловій намагались використати в політичних цілях: деталі скандалу

Українська співачка Христина Соловій відмінила свій концерт у місті Зміїв, Харківщина, який мав відбутися вчора, 7 липня. В останній момент зірка дізналась, що її запросили виступити на концерті, організованому двома політиками.

Артистка Соловій написала про це у своєму Facebook.

Христина розповіла, що їй не давали жодної інформації про те, що вона стане учасницею політичного піару двох депутатів – народного депутата України Євгена Мураєва та депутата Харківської обласної ради Валерії Мураєвої.

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На сьогодні у вашому місті був анонсований мій виступ. На жаль, мені довелось його скасувати. Я до останнього планувала приїхати. Але організатори до останнього нам не давали інформацію про подію. Моя команда вияснила, що концерт рекламують, агітуючи за двох політиків. Я не виступаю на підтримку політиків та політичних партій. Організатори порушили умову контракту, використавши моє ім'я без моєї згоди для реклами, ще й політичної,

– заявила співачка Христина Соловій.

Вона подякувала шанувальникам за розуміння і побажала "зустрітись за кращих умов".