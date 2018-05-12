Хронічна втома: що це таке та як вберегтися

Всі ми іноді почуваємося втомленими, зникає бажання щось робити і мотивація вставати з ліжка. Це нормально після важкого робочого дня чи тренування. Але коли занепад сил стає нормою і постійним відчуттям, варто бити на сполох! Це може були СХВ – хронічна втома. Такий стан є патологічним і людині необхідна медична допомога.

12 травня світ відзначає День запобігання синдрому хронічної втоми. Розповідаємо, що це таке, як діагностувати та вилікувати хворобу, а також запобігти їй.

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СХВ – заразна хвороба?

Основна небезпека синдрому хронічної втоми у тому, що людям, які страждають від недуги, часто не вірять. Кажуть, що це надумана проблема і вона в голові. А тим часом синдром хронічної втоми і міалгічний енцефаломієліт – цілком реальна хвороба. Вона є аутоімунним захворюванням (такою ж хворобою є, наприклад, вовчак). Більше того, може передаватися повітряно-крапельним шляхом!

ME може поширюватися як в епідемічних, так і в спорадичних формах. Міалгічний енцефаломієліт визнано ВООЗ ще з 1969 року. Міалгічний енцефаломієліт є дуже виснажливою хворобою. Стан втоми може зберігатися десятки років, хоча пацієнту й не загрожує смерть. Наприклад, хворі на СНІД почуваються так за 2 тижні до смерті.



Хворий може десятки років відчувати симптоми

За оцінками ВООЗ, фактична поширеність цього розладу може бути набагато вища, ніж вдається підрахувати. Оскільки більшість хворих не знають про свій стан. Наприклад, вважається, що півмільйона американців мають CFS-подібний стан. Фахівці наголошують, що справжній стан справ може бути значно гіршим.

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Хто у зоні ризику

Середній вік хворих – 33 роки. У групі ризику люди у віці 25-45 років. Відомо, що синдром у 4 рази частіше трапляється у жінок, ніж у чоловіків. У підлітків і дітей ця хвороба проявляється рідко. Однак, навіть у дітей до 5 років може бути СХВ.

Також це хвороба жителів мегаполісу. Близько 90% людей, які страждають від синдрому втоми, живуть у великих містах. Надто швидкий темп життя, постійні переживання і стреси, а також погана екологія сприяють захворюванню.

Найбільше хворих зареєстровано у США та Австралії. Але це може бути пов’язане з тим, що тут краще медичне обслуговування і хворі частіше звертаються до лікарів.



Найбільш схильні до хвороби – молоді жінки

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Ознаки СХВ

Якщо ви часто почуваєтеся втомленими, сон і відпочинок не допомагають відновити сили, часто хворієте – є зміст задуматися про візит до лікаря. Серед інших ознак, які можуть свідчити про хворобу:

безсоння

різке зниження працездатності

апатія, швидка втомлюваність

головні болі

депресивний стан, роздратування

біль у всьому тілі

порушення імунітету, часті хвороби

Спостерігаєте у себе ці ознаки? Обов’язково зверніться до свого сімейного лікаря. Адже СХВ сам по собі не минає.

Синдром хронічної втоми є одним із "невидимих хворіб". Тож супроводжується проблемами з комунікацією, соціальною роллю людини. Пацієнти часто страждають від ізоляції, браку спілкування, а як наслідок – від депресії.



СХВ іде рука в руку з депресією

Діагностика синдрому хронічної втоми

Не варто плутати просто перевтому із СХВ. Кваліфікований медик без проблем відрізнить одне від іншого. Немає більше хвороб, які хоча б віддалено нагадували ME. Є задокументовано понад 60 різних симптомів при наявності цієї хвороби.

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Не варто покладатися на поради знайомих чи інтернет! Лише лікар на основі індивідуальних симптомів і низки аналізів призначає лікування.

Частина симптомів можлива і при інших хворобах. Тож лікарю необхідно провести дослідження, щоб виключити їх. Наприклад, рання стадія раку може по відчуттях нагадувати СХВ. Також необхідно виключити туберкульоз, соматичні патології, глистові інвазії.



Лише лікар може поставити діагноз

На пацієнта чекає ціла низка аналізів і обстежень. Від аналізу крові до навіть у деяких випадках МРТ. Однак саме огляди допоможуть поставити точний діагноз і приступити до правильного лікування.

Лікування хронічної втоми

На жаль, сучасна медицина не знає чіткого медикаментозного лікування для хворих на СХВ. Однак, зміна способу життя здатна значно полегшити симптоми, а з часом – перемогти хворобу.



Варто переглянути погляди на життя

Все залежить від ступеня хвороби. Медики призначають психотерапевтичне лікування. У деяких випадках – прийом медикаментів. У будь-якому випадку лікування має бути комплексним.

Препарати призначають у залежності від джерела хронічного стану. Це можуть бути антидепресанти, денні транквілізатори, препарати магнію, вітаміни групи В, імуномодулятори тощо.

Також до комплексу лікування можуть включити фізіотерапію. Допомогти можуть:

магнітотерапія

водні процедури

акупунктура

масаж

Іноді пацієнтам радять аутогенні тренування. Людина при максимальному м’язовому розслабленні використовує самонавіювання.

Не зайвою буде народна медицина. Варто пам’ятати, що вона може допомогти позбавитися симптомів, а не причини хвороби. Тож народні методи можна використовувати лише в комплексі з повноцінним лікуванням.

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Профілактика синдрому хронічної втоми

І людям, які вже страждають від СХВ, і людям, які хочуть вберегтися від недуги треба дотримуватися кількох банальних, але дієвих правил.

Повноцінний сон . Людському організму необхідний відпочинок. Дорослій людині треба спати близько 8 годин. Якщо маєте можливість поспати вдень, не відмовляйте собі у задоволенні! До речі, найбільш природний час для денного сну – між 14 та 16 годинами.

Фізична активність . Сидячий спосіб життя є причиною безлічі хвороб. Прості тренування, піші прогулянки, танці, плавання – будь-яка фізична активність, яка приносить вам задоволення, мусить бути у вашому житті.

Адекватне харчування . Не заради стрункої фігури, а заради здорового повноцінного життя, наведіть лад у своїй тарілці. Збалансований раціон, невеликі порції, більше овочів, правильне поєднання продуктів – допоможуть вберегти здоров’я.

Контрастний душ . Ця неважка процедура здатна запобігти серйозній хворобі.

Займайтеся тим, що подобається. Людині необхідно відпочивати і отримувати насолоду від життя.



Не забувайте відпочивати

Також появу симптомів синдрому втоми можуть викликати певні інші хвороби: вазомоторний риніт, хронічний гайморит, бронхоектатична хвороба. Тому варто своєчасно їх вилікувати і не допускати хронічних станів.

Не забувайте любити себе і ставити перед собою реальні цілі і завдання. Перевтома не призводить до успіху. У погоні за успішністю сучасна людина часто забуває, навіщо їй це все.

Міалгічний енцефаломієліт є хворобою, яка викликана вірусною інфекцією. Синдром постійної втоми проявляється на фоні перетоми, стресів, поганого способу життя, проблем екології. Тож, аби залишатися здоровим, любіть себе, відпочивайте, харчуйтеся повноцінно і смачно, не забувайте більше рухатися. А при перших підозрах на хворобу звертайтеся до лікаря!



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