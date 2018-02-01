Хрускіт кісток і шурхіт листя: експерт показав, як насправді створюються звуки до фільмів
Канадський фахівець з шумових ефектів Стефан Фратічеллі дозволив шанувальникам долучитись до неймовірного процесу створення звуків у кіно. У своєму Instagram чоловік публікує короткі пізнавальні відеоролики.
Як виявилось, процес створення шумових ефектів значно простіший, ніж ми собі його уявляємо. Будь-які звуки звуки можна імітувати, використовуючи різні підручні засоби: від фруктів до зв'язки ключів.
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Щоб створити звук кісток, можна використати селеру або макарони:
Стукіт копит коня:
Розчісування волосся:
Коливання штор від сильного вітру:
Перевезення бажажу:
Витікання крові:
"Цокання" підборів:
Звук привидів:
Шурхіт лісу:
"Хороший собака":
Одягання рукавичок грабіжників:
Народження демона:
Маленький песик в будинку:
Політ комах:
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