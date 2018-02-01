Хрускіт кісток і шурхіт листя: експерт показав, як насправді створюються звуки до фільмів

Канадський фахівець з шумових ефектів Стефан Фратічеллі дозволив шанувальникам долучитись до неймовірного процесу створення звуків у кіно. У своєму Instagram чоловік публікує короткі пізнавальні відеоролики.

Як виявилось, процес створення шумових ефектів значно простіший, ніж ми собі його уявляємо. Будь-які звуки звуки можна імітувати, використовуючи різні підручні засоби: від фруктів до зв'язки ключів.

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Щоб створити звук кісток, можна використати селеру або макарони:

Crunchin some Bones Допис, поширений Oddio Studio Inc. (@oddiostudio) 18 Лис 2017 р. о 6:48 PST

Стукіт копит коня:

Розчісування волосся:

Hair brushing Допис, поширений Oddio Studio Inc. (@oddiostudio) 13 Лис 2017 р. о 10:13 PST

Коливання штор від сильного вітру:

Malevolent Curtains Допис, поширений Oddio Studio Inc. (@oddiostudio) 13 Лис 2017 р. о 6:26 PST

Перевезення бажажу:

Suitcase Rolling Допис, поширений Oddio Studio Inc. (@oddiostudio) 14 Лис 2017 р. о 11:46 PST

Витікання крові:

Blood Spurt Gore Допис, поширений Oddio Studio Inc. (@oddiostudio) 16 Лис 2017 р. о 12:47 PST

"Цокання" підборів:

Звук привидів:

Haunted Screech Допис, поширений Oddio Studio Inc. (@oddiostudio) 22 Лис 2017 р. о 8:14 PST

Шурхіт лісу:

Forest Foliage Допис, поширений Oddio Studio Inc. (@oddiostudio) 6 Гру 2017 р. о 6:05 PST

"Хороший собака":

Nice Doggy Допис, поширений Oddio Studio Inc. (@oddiostudio) 11 Гру 2017 р. о 6:24 PST

Одягання рукавичок грабіжників:

Rubber Gloves Допис, поширений Oddio Studio Inc. (@oddiostudio) 18 Гру 2017 р. о 9:27 PST

Народження демона:

Маленький песик в будинку:

Політ комах: