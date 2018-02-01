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Хрускіт кісток і шурхіт листя: експерт показав, як насправді створюються звуки до фільмів

21:03, сьогодні 55 Читать новость на русском
Стефан Фратічеллі
Стефан Фратічеллі / Instagram / @oddiostudio

Канадський фахівець з шумових ефектів Стефан Фратічеллі дозволив шанувальникам долучитись до неймовірного процесу створення звуків у кіно. У своєму Instagram чоловік публікує короткі пізнавальні відеоролики.

Як виявилось, процес створення шумових ефектів значно простіший, ніж ми собі його уявляємо. Будь-які звуки звуки можна імітувати, використовуючи різні підручні засоби: від фруктів до зв'язки ключів.

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Щоб створити звук кісток, можна використати селеру або макарони:

Just a little Dismembering

Допис, поширений Oddio Studio Inc. (@oddiostudio)

Crunchin some Bones

Допис, поширений Oddio Studio Inc. (@oddiostudio)

Стукіт копит коня:

Розчісування волосся:

Hair brushing

Допис, поширений Oddio Studio Inc. (@oddiostudio)

Коливання штор від сильного вітру:

Malevolent Curtains

Допис, поширений Oddio Studio Inc. (@oddiostudio)

Перевезення бажажу:

Suitcase Rolling

Допис, поширений Oddio Studio Inc. (@oddiostudio)

Витікання крові:

Blood Spurt Gore

Допис, поширений Oddio Studio Inc. (@oddiostudio)

"Цокання" підборів:

ALWAYS looking (and listening) for new shoes...

Допис, поширений Oddio Studio Inc. (@oddiostudio)

Звук привидів:

Haunted Screech

Допис, поширений Oddio Studio Inc. (@oddiostudio)

Шурхіт лісу:

Forest Foliage

Допис, поширений Oddio Studio Inc. (@oddiostudio)

"Хороший собака":

Nice Doggy

Допис, поширений Oddio Studio Inc. (@oddiostudio)

Одягання рукавичок грабіжників:

Rubber Gloves

Допис, поширений Oddio Studio Inc. (@oddiostudio)

Народження демона:

Birth of a Demon

Допис, поширений Oddio Studio Inc. (@oddiostudio)

Маленький песик в будинку:

Little Dog in a House

Допис, поширений Oddio Studio Inc. (@oddiostudio)

Політ комах:

Fairy Wings

Допис, поширений Oddio Studio Inc. (@oddiostudio)

Теги: LifeStyle Курйозні новини Кіно
Джерело: 24 Канал
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