HTC представила "ідеальний флагманський смартфон" U12+

23 травня тайванська компанія HTC презентувала новий флагманський смартфон HTC U12 +. Критики вже назвали пристрій "ідеальним флагманським телефоном".

Про це повідомляє Android Central.

Дизайн HTC U12+

Смартфон має безрамковий дизайн, при цьому відсутній виріз на передній панелі. Він оснащений 6-дюймовим дисплеєм Quad HD + (2880 × 1440 пікселів) з піксельної щільністю 537 PPI та співвідношенням сторін 18: 9. Передня панель захищена Gorilla Glass.

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HTC U12+: Характеристики

На задній панелі смартфона розміщена горизонтальна подвійна камера. Основний датчик – ширококутний 12-мегапіксельний сенсор з технологією UltraPixel 4 від HTC, додатковий – 16-мегапіксельний телеоб'єктив. Основний датчик оснащений об'єктивом f/1.8 з OIS і швидким виявленням фази, плюс лазерна автофокусування. Камера може знімати відео 4K зі швидкістю 60 кадрів в секунду, а також в форматі 1080p зі швидкістю 240 кадрів в секунду.

HTC U12+ має подвійну задню та фронтальну камери

Фронтальна камера теж подвійна, вона має два 8-мегапіксельних сенсори.

U12+ працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 845. Він має 6 ГБ оперативної і 64 або 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. При чому пам'ять можна збільшити завдяки microSD. Акумулятор має ємність 3500 мА з можливістю швидкої зарядки Quick Charge 3.0.

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Телефон підтримує фірмову технологію Edge Sense 2. Вона дає змогу користувачеві отримати швидкий доступ до додатків і ярликів лише стиснувши телефон в руці. Достатньо лише стиснути бічні грані, щоб зробити знімок, викликати панель Edge або активувати голосового асистента. U12+ має панелі зі скла, одна не підтримує бездротову зарядку.

HTC U12+ доступний у 3 кольорах

Ціна HTC U12+

Смартфон доступний у трьох кольорах: чорному, червоному і синьому з прозорою кришкою – в останньому видно всі компоненти всередині пристрою.

Вартість за попереднім замовленням складає 799 доларів (20 800 гривень) за 6 + 64 ГБ, а за модель із 6 + 128 ГБ треба буде заплатити 849 доларів (22 100 гривень).

HTC U12+ надійде у продаж у червні цього року.

HTC U12+: відео