HTC представила U12 Life: смартфон з цікавим дизайном та доступною ціною

Компанія HTC представила спрощену версію свого флагмана – смартфон U12 Life. Новинка отримала незвичайний дизайн та прийнятну ціну.

Про це повідомляє Androidpolice.com.

Смартфон виготовлений із пластику, однак отримав приємний металевий відблиск. Велика частина тильного боку покрита крихітними канавками, вигравіруваними лазером. Це виглядає цікаво, а також смартфон міцніше тримається у руці.

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Замість топового процесора Snapdragon 845, новинку оснастили більш бюджетним чіпом Snapdragon 636. Доступні модифікації із 4 або 6 ГБ оперативної пам’яті та 64 або 128 ГБ флеш-пам'яті.

U12 Life отримав оригінальний дизайн

Екран має діагональ 6 дюймів та роздільну здатність 2160 х 1080 пікселів. Основна камера отримала два датчики з роздільною здатністю 16 і 5 Мп, а фронтальна – 13 Мп.

Ємність акумулятора становить 3600 мАг.

Точної вартості поки не називають. Найвірогідніше, що він буде коштувати в Європі 330-350 євро (10 500 – 11 200 гривень).

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