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      Хтивого Гарві Вайнштейна звинуватили у домаганні неповнолітньої моделі: деталі нового позову

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      Секс-скандал за участю Гарві Вайнштейна
      Секс-скандал за участю Гарві Вайнштейна

      Кількість жертв сексуальних домагань голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна невпинно збільшується. Польська екс-модель заявила, що хтивий американець домагався її, коли їй було всього 16.

      Нові деталі судових позовів проти Гарві Вайнштейна опублікували журналісти Page Six. За їх інформацією, скандального продюсера звинуватила у домаганнях колишня польська модель. У справі жінка фігурує з іменем Джейн Доу.

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      Манекенниця переконує, що Вайнштейн вчинив злочин у 2002 році. Тоді хтивий продюсер запросив її на вечерю, однак замість ресторану Джейн Доу опинилась у маєтку голлівудської знаменитості. Гарві Вайнштейн примушував модель до інтиму, коли їй було всього лиш 16 років. За словами жертви домагань, вона відмовилась від сексу з Гарві Вайнштейном, після чого він оскаженів, однак відпустив її. 

      Та на цьому продюсер не обмежився. Джейн Доу заявила правоохоронцям, що він упродовж 10 років домагався її, погрожуючи, що модель не продовжить зйомки в його фільмах через відмову. 

      Сексуальні домагання повпливали на психічне здоров'я польської манекенниці. Джейн Доу боролась із затяжною депресією та анорексією. 


      Гарві Вайнштейн і його жертви сексуальних домагань

      У чому суть скандалу з Гарві Вайнштейном?Секс-скандал із голлівудським продюсером спалахнув у 2017-ому. Понад 100 жінок звинуватили Вайнштейна у домаганнях. Після розголосу у США почалася масштабна кампанія проти сексуального насильства. Вайнштейну висунули офіційні звинувачення, щоправда, лише у скоєнні трьох злочинів сексуального характеру. А невдовзі після того – відпустили під заставу в один мільйон доларів. Сам продюсер протягом всього часу будь-яку свою провину заперечує.

      Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Секс-скандал Гарві Вайнштейн Новини Польщі
      Джерело: 24 Канал
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