Готель "Дніпро" на Хрещатику в Києві виграла на аукціоні компанія "Смартленд", запропонувавши 1,11 мільярда гривень. Засновник фірми – гравець у покер Ванхапелто Петтері. Він пов’язаний з компанією Olympic Entertainment Group AS, яка судиться з Україною через введену у 2009 році заборону на азартні ігри.

Український власник компанії, що виграла "Дніпро" на аукціоні

Засновники фірми "Смартленд" у Броварах – її директор Максим Терещук і ТОВ "Айс Таун". Про це стало відомо із систем Opendatabot і Clarity Project, повідомляють "Наші гроші". Зауважимо, що у 2018 році "Смартлендом" разом із Терещуком певний час володів Петтері.

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Що відомо про Ванхапелто Петтері

За даними реєстру Естонії, Петтері є членом правління естонських фірм Wunderfield OÜ і Tatsu Digital OÜ.

Він родом з Фінляндії, живе на Мальті та професійно грає в покер.

Зокрема, у 2016 році Петтері був коментатором.

У 2017 році був гравцем на фестивалі Cash Game Festival. Фестиваль відбувся в казино Casino Malta, що належить Olympic Casino із групи Olympic Entertainment Group.

Суд з Україною

У 2018 році естонська компанія Olympic Entertainment Group AS подала позов проти України в міжнародний арбітраж у Лондоні. Причина – закриття казино компанії після введення в Україні заборони на гральний бізнес.

Olympic Entertainment Group AS володіла 23 гральними закладами і стверджує, що після введення заборони на азартні ігри у 2009 році зазнала 40 мільйонів євро збитків.

Що відомо про "Айс Таун"

Засновник київської фірми "Айс Таун" – Олексій Ігунін. Керує нею Анастасія Бутенко. Проте раніше директором був Владислав Михайлович Ужва. Особа з такими ініціалами була позаштатним помічником колишнього депутата від "Партії регіонів" Андрія Селіварова з Донецька.

Ще раніше "Айс Таун" мала назву "Школа Вячеслава Завальнюка" і належала українському хокеїсту В’ячеславу Завальнюку.

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Що відомо про легалізацію грального бізнесу в Україні

14 липня Верховна Рада остаточно ухвалила законопроєкт про державне регулювання діяльності в організації та проведенні азартних ігор. Документ фактично легалізує гральний бізнес і передбачає отримання надходжень від нього до держбюджету.



Зауважимо, що наразі законопроєкт заблокований, адже низка нардепів внесли в Раду постанови про його скасування. Тож спершу парламент змушений розглянути ці постанови і в разі їх відхилення документ зможуть підписати голова Ради та президент.



Азартні ігри, які дозволили законом про гральний бізнес / Інфографіка 24 каналу