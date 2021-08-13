У Харкові продали резиденцію Кернеса: хто її купив

Готель "Національ", який був резиденцією ексмера Харкова Геннадія Кернеса, продали. Його викупила фірма "Бізнес Центр "Економісса", що є власністю екснардепа Анатолія Денисенка.

Готель "Національ" розташований на проспекті Науки, 21. Про подію стало відомо 12 серпня.

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Купив народний депутат

Відомо, що готель "Національ" купила компанія "Економісса". Власником цієї фірми є товариство "Авантаж", що належить Анатолію Денисенку. Про це зазначено у Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно. Власницею готелю формально була вдова Кернеса Оксана Гайсинська.

. Анатолій Денисенко – народний депутат України 7 та 8 скликань, колишній член Партії регіонів. Попередньо ще був депутатом Харківської міськради у 2010 – 2012 роках.



У Харкові екснардеп Анатолій Денисенко купив резиденцію Кернеса / Фото Харківського антикорупційного центру

"Національ" після смерті Кернеса