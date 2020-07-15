Згідно з соціологією Центру Разумкова на виборах мера Києва впевнено лідирує, і це закономірно, діючий мер Віталій Кличко. Але в першому турі він не виграє.

Тем более, что его конкуренты пока не начинали свою кампанию.

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Кто претендует на кресло мэра и какие у них шансы

Кого-то может удивить второе место Андрея Пальчевского. Но я уже писал, что в Киеве он раскрученный кандидат и имеет своих сторонников. И он явно будет среди главных фаворитов в борьбе за выход во второй тур выборов мэра Киева.

Партия "Перемога Пальчевского" также проходит, по данным социологов, в состав Киевсовета. Я это также прогнозировал. На третьем месте – Виктор Ляшко. И это без всякой избирательной кампании. Он, кстати, опережает Александра Дубинского. Это важно в контексте праймериз "Слуги народа" по определению своего кандидата в мэры Киева.

Если Виктор Ляшко начнет активную избирательную кампанию и получит прямую публичную поддержку президента Зеленского, то он почти наверняка выходит во второй тур выборов мэра Киева.

На что обращу внимание. У избирателей "Слуги народа" и В.Ляшко – низкая мобилизационная готовность. Их рейтинги от общей массы избирателей выше, чем среди тех, кто будет участвовать в выборах.

Такая же ситуация, кстати, у Сергея Притулы и "Голоса". Это объясняется тем, что в электорате "Слуги народа" и "Голоса" преобладают молодые люди, которые демонстрируют более низкую электоральную активность, чем избиратели старших возрастных групп. Но если партии Зеленского удастся провести активную мобилизационную кампанию (в прошлом году им это удалось), то это повысит результат на выборах и партии "Слуга народа" и ее кандидата в мэры Киева.

Какие партии могут попасть в Киевраду?

По партийным спискам лидируют "Европейская солидарность" и "Слуга народа". "УДАР" отстает почти в два раза, но еще может нарастить свою поддержку за счет активной кампании (и "донором" для партии Кличко может быть главным образом партия Порошенко).

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Всего, по данным социологов, могут провести своих депутатов в Киевраду 6 партий ("Евросолидарность", "Слуга народа", УДАР, ОПЗЖ, "Батькивщина", "Победа Пальчевского"). На грани прохождения "Сила и честь", но партии И.Смешко надо демонстрировать хоть какую-то активность. Конфигурация будущего большинства в Киевраде может оказаться очень пестрой. Очень низкие рейтинги у "Голоса". И это расплата за "маневры" С.Вакарчука и за ошибки с политическим позиционированием.