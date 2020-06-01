Про стрілянину в Броварах, перевізників та Авакова – у програмі "Після всього" на 24 каналі розповіли нардепка "Слуги народу" Євгенія Кравчук, засновник управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС Валерій Кур, директор програми аграрно-індустріального розвитку Українського інституту майбутнього Олексій Павленко, представник Асоціацію транспортних перевізників міста Києва Ігор Мойсеєнко.

Про нелегальних перевізників і чорну готівку

Хто стоїть за конфліктом в Броварах

Директор програми аграрно-індустріального розвитку Українського інституту майбутнього Олексій Павленко в ефірі 24 каналу зазначив, що вони наразі не мають остаточної відповіді, хто є ініціатором конфлікту.

Деталі про стрілянину тут У Броварах сталася масова стрілянина: останні новини – фото (+18), відео

"Але ми впевнені, що це є нелегальні перевізники. Це проблема всієї України", – підкреслив Павленко.

Він додав, що в Броварах є 6 стоянок, з яких автобуси відправляються до міста Києва – і всі ці нелегальні перевезення в будь-якому випадку хтось покриває і комусь це вигідно.

На питання про те, чи можуть до цього бути причетні чиновники – Павленко дав ствердну відповідь.

Думаю, не без цього. Де є гроші, там завжди є дах, і криміналітет, і правоохоронці, і чиновники – всі кому не лінь. Плюс в додаток – 19 контролюючих органів на одного перевізника,

– наголосив експерт.

Чи вигідні чиновникам Києва старі автобуси "Богдан" і чорна готівка

Представник Асоціацію транспортних перевізників міста Києва Ігор Мойсеєнко в ефірі програми пояснив, що більше якісних автобусів з'являтиметься лише тоді, коли місто почне купувати транспортні послуги в українських перевізників, зокрема – і з вимогою, щоб це були великі комфортні автобуси.

"Тільки тоді перевізники зможуть їх купити. Коли будуть чіткі правила гри", – переконаний Мойсеєнко.

Водночас ведучий програми і журналіст Дмитро Гнап зазначив, що мер Києва з року в рік обіцяв встановити прозорі правила гри. Відтак, журналіст припускає, спираючися на свою інформацію, що чиновники київської мерії можуть бути зацікавлені у тому, щоб брати хабарі з приватних перевізників, які отримують чорну готівку від пасажирів.

Натомість, Мойсеєнко цілком не погодився з такою думкою журналіста і навів свої аргументи. Він наголосив, що протягом останніх 3 років було вкладено в оновлення рухомого складу перевізників більш ніж 700 мільйонів гривень.

Чому досі перевізники не перейшли на електронний квиток

На думку Ігоря Мойсеєнка, введення електронного квитка можливе тільки за умови, коли місто буде згодне купувати транспорт в українського перевізника.

"На сьогодні в міністерстві розробляється цей закон, він вже пройшов обговорення. Місто купує в перевізника транспортну послугу, і тоді повністю всі оплати в салонах автобусів йтимуть безпосередньо місту", – пояснив він.

До теми Надприбутковий бізнес: чому Київ не готовий відмовитися від маршруток

Олексій Павленко погодився і підкреслив, що облаштування автобуса без міста – це додаткові витрати, які будуть лягати на вартість проїзду. А чи підтримає це населення – невідомо.

"Розрахунок готівкою – пережиток, від якого потрібно позбавлятися. Це величезні втрати через те, що великий куш коштів залишається у водія. Ми давно хотіли позбавити цього ганебного розрахунку, тому що він приваблює корупційні схеми і кримінал", – зазначив Павленко.

Також у випуску:

► Про конфлікт у Броварах

Керівництво МВС знає, як знайти замовників, однак цього точно не зробить. Таку думку в ефірі програми "Після всього" висловив засновник управління боротьби з організованою злочинністю МВС Валерій Кур. За його словами, проблема в тому, що на деякі органи влади сильно тиснуть.

► Про відставку Авакова

Нардепка від "Слуги народу" Євгенія кравчук у програмі зазначила, що питання про відставку Авакова навіть не планували розглядати на засіданні фракції.

► Про послаблення карантину

Згідно з даними МОЗ за 1 червня, у Києві та ще чотирьох регіонах України так звана інцидентність COVID-19 перевищує критичну межу в 12 осіб нових хворих за тиждень на 100 тисяч населення. У столиці цифра сягнула позначки 13,18. Однак київська влада ще з 22 травня прийняла рішення про послаблення карантину. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що 22 травня не можна було скасувати рішення, яке набирає чинності 1 червня. Тому послаблення, які починаються з 1 червня, можна запустити рішенням комісії з техногенно-екологічної безпеки (Комісія з питань ТЕБ – 24 канал) регіонального рівня тільки в разі, якщо всі епідеміологічні показники за трьома критеріями відповідають дійсності.