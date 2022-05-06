Хто з українців має телефонний номер Джолі та запросив її до України: в ОП розкрили таємницю
Джерело:фейсбук Дарії Зарівни
До Львова 30 квітня приїхала зірка Голлівуду Анджеліна Джолі. В Офісі Президента розповіли, хто запросив акторку до України.
Джолі дуже вразила поїздка до Львова та Борислава. Після повернення до Сполучених Штатів вона прокоментувала зустріч з дітьми, які постраждали внаслідок цинічного вторгнення Росії в Україну.
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Джолі запросив голова ОП
Радниця з питань комунікацій керівника Офісу Президента Дарія Зарівна розповіла, що нарешті може офіційно зізнатися, хто насправді стоїть за приїздом Анджеліни Джолі в Україну і в кого є її телефонний номер.
Для протоколу: про "Львівські круасани" він не просив. Як кажуть на Галичині, так сі стало,
– зазначила Зарівна.
Голлівудську зірку до України запросив голова ОП Андрій Єрмак. Його радниця також опублікувала фото онлайн-розмови керівника ОП та Джолі.
"Це вже далеко не перший зум Андрія Єрмака та Анджеліни Джолі, але після цієї розмови можу впевнено сказати, що наша історія з Анджеліною тільки починається. Скоро самі все побачите", – додала Зарівна.
Вона підсумувала, що Джолі – розумна, глибока, дуже смілива і сильна жінка. Офіс Президента вдячний їй за підтримку України
Єрмак розмовляв з Джолі у зумі / Фото Дарії Зарівни
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Коротко про приїзд Анджеліни Джолі в Україну
- Американська акторка Анджеліна Джолі від початку повномасштабної війни підтримувала Україну з-за кордону, а 30 квітня особисто приїхала до Львова. Спершу голлівудську зірку помітили в одній з кав'ярень у Сихівському районі міста.
- Ролик зі знаменитістю у "Львівських круасанах" зняла українська журналістка Майя Підгорецька. Вона розповіла деталі зустрічі з кінозіркою.
- Опісля Джолі поїхала до Головного залізничного вокзалу Львова. Там акторка зустріла пасажирів евакуаційного потяга з Покровська.
- У той час, коли вона була на вокзалі, у Львові оголосили повітряну тривогу. Тому Джолі була змушена разом з іншими людьми бігти в укриття.
- Також акторка поспілкувалась з дітками, які постраждали від ворожого ракетного удару по вокзалу Краматорська, відвідала школу-інтернат та зустрілась з волонтерами.
- Вже наступного дня Джолі поїхала в Борислав, де поспілкувалася з дітьми-переселенцями.
- Радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко розповів, що особисто займався організацією приїзду кінозірки до Львова. Він підкреслив, що це була вкрай унікальна подорож.
- Понад 19 років Джолі є послом доброї волі ООН. Проте візит в Україну не стосувався її діяльності в ООН, а був власною ініціативою.
- Візит відомої акторки неабияк привернув увагу українців, тож у мережі з'явилися десятки мемів та дописів.
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