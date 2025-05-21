Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на іспанські ЗМІ. Андрія Портнова вбили невідомі нападники поблизу школи в елітному районі Мадрида.

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Свідки припускають, який вигляд мали вбивці Портнова

Видання El País з посиланням на джерела в поліції, повідомили, що в момент нападу Андрій Портнов перебував в автомобілі. Убивці здійснили по ньому п'ять пострілів: чотири в груди та один в голову. Усі вони були влучними, внаслідок чого експосадовець отримав несумісні з життям травми.

Портнова могли вбити професійні кілери, які, ймовірно, діяли через його борги. Це одна з причин злочину, яку розгялдають поліцейські.

Журналісти також додають, що одного з нападників свідки описали так: високий, худорлявий чоловік у чорному одязі з помаранчевою сумкою.

Інший злочинець, можливо, був одягнений у синій спортивний костюм і також мав сумку на поясі.

Місцева поліція зараз шукає нападників у парку Каса-де-Кампо на околиці Мадрида. У бік зеленої зони нападники втекли після скоєного.